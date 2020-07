Alessia Macari si rinfresca in piscina: costume a strisce e fisico mozzafiato

In quest’ultima fotografia su Instagram, Alessia Macari si lascia immortalare mentre si rinfresca in piscina: fisico e costume mozzafiato.

Da quando si è presentata per la prima volta nello studio di Avanti un Altro nelle vesti di ‘Ciociara’, Alessia Macari ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto ce lo testimonia la sua vittoria a fine prima edizione del Grande Fratello Vip, ma ce lo conferma anche l’immenso numero di followers che, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima decanta. Dal canto suo, Alessia vanta di una semplicità e genuinità più unica che rara. Ma non solo. Perché, nonostante la sua giovanissima età, l’ex concorrente del GF Vip conta di una bellezza davvero stratosferica. Ne sono la conferma i numerosi scatti fotografici che, spesso e volentieri, condivide su Instagram. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, completamente seduta in piscina, la bella ciociara ha sfoggiato un fisico e un costume a strisce davvero mozzafiato.

Alessia Macari in piscina: fisico mozzafiato su Instagram

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Alessia Macari non perde mai occasione di poter incantare e lasciare senza parole i suoi sostenitori con la pubblicazione di incredibili e favolosi scatti fotografici. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato pubblicato qualche ora fa. È estate e, com’è giusto che sia, ci si reca al mare o in piscina per rinfrescarsi ed abbronzarsi un po’. È il caso, ad esempio, dell’ex concorrente, nonché vincitrice, della prima edizione del Grande Fratello Vip, che, pochissime ore fa, ha ‘impressionato’ tutti i suoi numerosi sostenitori con la sua smisurata bellezza. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Con uno splendido costume a strisce bianche e nero ed un fisico più che mozzafiato, Alessia Macari ha lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole per la sua impressionante bellezza. Anche perché, parliamoci chiaro, non si può dire affatto nulla in contrario. Ancora una volta, l’ex ‘ciociara’ di Avanti un Altro è davvero splendida. Siete d’accordo?