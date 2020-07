Pochissime ore fa, Anna Tatangelo ha confermato ai suoi sostenitori una notizia tanto attesa: adesso è praticamente ufficiale.

Era la notizia che tutti stavamo aspettando, bisogna ammetterlo. E soltanto adesso ne abbiamo la conferma. A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata, Anna Tatangelo. Che, suo sul canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa. Come raccontato in nostri diversi articoli, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è sempre molto attiva su Instagram. E con i suoi adorati sostenitori è solita raccontare e svelare qualsiasi cosa che riguarda la sua vita privata e lavorativa. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non poteva affatto tenersela con sé. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, era già da diverso tempo che se ne parlava di questa clamorosa novità. Adesso, però, ne abbiamo avuto la conferma. Ecco di che cosa parliamo.

Anna Tatangelo, la notizia tanto attesa è finalmente arrivata: non vediamo l’ora!

Sarà un’estate davvero magnifica, ne siamo certi. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: tra pochissime ore fa, uscirà il nuovo singolo di Anna Tatangelo. Sappiamo che in tutti questi mesi, l’ex compagna di Gigi D’Alessio non si è mai fermata. E, appena poteva, si è messa a lavorare per un progetto davvero pazzesco. Ecco, tra pochissimo, inizieremo a coglierne i primi frutti. A dare la notizia tanto attesa, come è suo solito fare, è stata la diretta interessa. Che, sul suo canale social ufficiale, non si è affatto risparmiata dal dare questa importante informazione ai suoi numerosi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme:

‘Guapo’, questo è il titolo del nuovo singolo musicale di Anna Tatangelo che uscirà a mezzanotte. E che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori.

Il clamoroso cambio di look

È sempre solita incantare e sorprendere tutti i suoi sostenitori, Anna Tatangelo. E lo ha fatto anche diversi giorni fa. Quando, con una didascalia che lasciava presagire chiaramente il titolo del suo nuovo singolo musicale, la cantate di Sora ha mostrato il clamoroso e drastico cambio look. Non ha più capelli castani, come tra l’altro siamo abituati a vederla, bensì una chioma bionda. Insomma, così non l’avevamo mai vista, c’è da ammetterlo. Eppure, dati i numerosi commenti di apprezzamento, sembrerebbe che questa decisione sia stata presa in modo più che positivo da tutti i suoi sostenitori.