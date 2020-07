Temptation Island, chi è il giovane Antonio che partecipa con la sua compagna Annamaria: lavoro e la differenza d’età con Annamaria.

In compagnia della sua fidanzata Annamaria, Antonio sarà uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. Proprio questa sera, come raccontato in diversi nostri articoli, andrà in onda la prima puntata. E finalmente, dopo più di un anno di attesa, potremo seguire molto più da vicino le vicende delle sei coppie che hanno deciso di mettere seriamente alla prova loro stessi ed, ovviamente, i loro sentimenti. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione del reality, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sui suoi protagonisti? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della napoletana Annamaria. Cosa sappiamo, invece, sul suo compagno? A svelare ogni cosa è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, pochissime ore fa, ha voluto svelare qualche piccola informazione in più sui suoi concorrenti. Ma vediamo molto più da vicino cosa occorre sapere su Antonio.

Chi è Antonio di Temptation Island: età e lavoro

Eravate desiderosi di conoscere qualche notizia in più sui protagonisti di Temptation Island? Tranquilli, ci ha pensato il profilo social ufficiale del programma. Che, a distanza di pochissime ore, dall’inizio della prima puntata, ha voluto condividere con tutto il suo tanto caro ed affezionato pubblico qualche informazione in più sui suoi protagonisti. È proprio per questo motivo che siamo riusciti a trarre qualche notizia in più su Antonio e sulla sua vita. Cosa sappiamo? Beh, innanzitutto, il giovane è nato a Napoli ed ha 33 anni. Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, così come la sua compagna, anche lui abbia avuto una relazione importante alle spalle. Dalla quale, tra l’altro, è nata una bambina di tre anni.

Fidanzato da due anni e mezzo con Annamaria, la relazione con la giovane napoletana ha vissuto diversi alti e bassi, a causa di alcune ‘marechelle’ compiute da Antonio. È proprio per questo motivo che la coppia ha deciso di prendere parte a Temptation Island. Annamaria, infatti, vuole capire se può fidarsi ancora del suo compagno. E se può continuare ad investire nel loro rapporto. Antonio, dal canto suo, vuole dimostrare alla sua fidanzata di essere totalmente cambiato e che potrebbe diventare l’uomo che lei realmente vorrebbe.

Sapete quanti anni di differenza hanno lui ed Annamaria?

Sono fidanzati da due anni e mezzo, ma sapete quanti anni di differenza ci sono tra i due giovani napoletani? Ben 10 anni! Ebbene si. Antonio ha 33 anni. Mentre Annamaria 43.

Siete curiosi di sapere cosa succederà alla coppia? Non vi resta che seguire Temptation Island.