In alcune sue recenti Instagram Stories, Benedetta Rossi ha raccontato di un inaspettato retroscena che risale alla sua prima volta in tv.

Benedetta Rossi, lo sappiamo, è un’affermata ed apprezzata food blogger. Ce lo testimonia, non a caso, il cospicuo numero di followers che, sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima Rossi conta. Sempre molto attiva su Instagram, Benedetta non perde mai occasione di poter condividere con loro tutto ciò che la riguarda. Lo ha fatto, ad esempio, pochissime ore fa, quando ha voluto condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. E lo ha fatto anche nel tardo pomeriggio di ieri. È quasi ora di cena e, come al suo solito, la food blogger si è concessa una piacevolissima camminata per la campagna. Ecco. È proprio in quest’occasione che, come è suo solito fare, Benedetta si è raccontata ai suoi sostenitori. Svelando, tra l’altro, di un inedito ed inaspettato retroscena sulla sua prima volta in tv. Ecco cosa ha raccontato.

Benedetta Rossi, l’inaspettato retroscena sulla sua prima volta in tv: cosa è successo

Dopo aver annunciato ai suoi numerosi sostenitori il suo ritorno in tv, Benedetta Rossi ha voluto raccontare loro di un inaspettato retroscena risalente alla sua prima volta sul piccolo schermo. Come raccontato in diversi nostri articoli, la food blogger non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Spesso e volentieri, infatti, ha raccontato e condiviso con loro tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa, ma anche quotidiana e familiare. È proprio per questo motivo che, durante una piacevolissima camminata in campagna qualche istante prima di cena, la Rossi ha voluto ‘confessare’ ai suoi sostenitori qual è stata la sua reazione quando si è vista la sua prima volta in tv. A breve, come raccontato in un nostro recente articolo, partiranno le riprese per il suo programma televisivo, motivo per cui Benedetta non ha potuto svelare questo inaspettato retroscena per la prima volta.

A pochi giorni dalle riprese delle nuove puntante del suo programma televisivo, Benedetta Rossi ha voluto raccontare di com’è stata la sua reazione quando, anni fa, è apparsa per la prima volta in tv. ‘Sono scoppiata a piangere’, ha raccontato la famosa ed apprezzatissima food blogger. Stando a quanto si apprende dalle sue parole su Instagram, sembrerebbe che Benedetta abbia avuto questa reazione abbastanza forte appena visto il promo della trasmissione. ‘Quando mi sono vista così truccata, non mi riconoscevo e allora ho avuto una crisi’, ha raccontato per la prima volta Benedetta Rossi ai suoi sostenitori. Ovviamente, quest’effetto le è totalmente passato. ‘Adesso mi sono abituata’, ha concluso.