Benedetta Rossi, splendido annuncio: è la notizia che tutti aspettavano

Benedetta Rossi, splendido annuncio: arriva la notizia che tutti aspettavano, ecco cosa ha appena dichiarato la famosa food blogger nelle sue storie Instagram.

Benedetta Rossi è un vero e proprio vulcano di idee e di energie. La famosa food blogger è sempre pronta a regalare un sorriso ai suoi fan, ma soprattutto a offrire nuove imperdibili ricette da riprodurre a casa propria. Libri, programmi tv, video sui social e tante altre iniziative tengono la nota food blogger e imprenditrice sempre impegnata su tutti i fronti, per la gioia dei suoi tantissimi seguaci. Benedetta, infatti, è stata recentemente definita una delle video blogger più influenti in circolazione, perché alcuni suoi video di ricette sono finiti nella top ten dei più visti dell’ultimo mese. Un successo davvero importante per la food blogger, che sul suo profilo Instagram ha raggiunto quota 3 milioni di followers. Insomma, nel suo ambito Benedetta non ha rivali e poco fa ha pubblicato delle nuove storie in cui ha annunciato una splendida novità, una notizia che tutti aspettavano: ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Benedetta Rossi, splendido annuncio su Instagram: i fan non vedevano l’ora, ecco di cosa si tratta

Benedetta Rossi ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e genuinità, ma soprattutto con le sue buonissime ricette, che la gente prova ogni giorno a riprodurre a casa propria. I suoi canali social vengono costantemente aggiornati con nuove idee per la cucina di tutti i giorni e delle grandi occasioni, e anche il suo programma tv ‘Fatto in casa per voi’ , in onda su Food Network, è un successo. L’ultimo splendido annuncio che la food blogger ha fatto su Instagram riguarda proprio la sua trasmissione televisiva. Benedetta ha infatti dichiarato in un video che dalla prossima settimana cominceranno le riprese delle nuove puntate, direttamente da casa sua. Benedetta vive infatti in una bellissima tenuta ad Altidona, vicino Fermo. Un luogo immerso nel verde, dove lei e suo marito hanno creato anche un agriturismo, e dove non manca certo lo spazio. Nel video pubblicato su Instagram, Benedetta è piuttosto stanca per il tanto lavoro e le scadenze che incombono, sia per il nuovo libro che per la trasmissione televisiva, e suo marito Marco la prende amorevolmente in giro.

I fan, intanto, sono felicissimi per questa notizia e aspettano con ansia le nuove puntate del programma di Benedetta, per potersi cimentare quanto prima con le sue imperdibili ricette.