In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Chiara Ferragni è ritornata a parlare di Mati e delle sue condizioni di salute: le sue parole.

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Chiara Ferragni, tramite diverse Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha reso partecipi i suoi sostenitori di una notizia davvero sconvolgente: la sua cagnolina Matilda ha un tumore. ‘Mentre ero in un meeting, la nostra cagnolina ha avuto delle delle crisi epilettiche’, ha iniziato a raccontare, qualche giorno fa, l’influencer ai suoi sostenitori, spiegando quindi com’è avvenuta la scoperta della malattia. Una notizia, da come si può chiaramente intendere, davvero bruttissima. Non soltanto per Chiara, Fedez e tutta la sua famiglia, ma anche per tutti i sostenitori della fashion blogger. Che, ammettiamolo, si sono realmente affezionati alla cagnolina. È proprio per questo motivo che, da quando è successo l’accaduto, la Ferragni non perde occasione di aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto, infatti, anche pochissime ore fa. Quando, con un tenerissimo scatto di lei con in braccio Mati, Chiara ha voluto spiegare dettagliatamente cosa sta accadendo. E, soprattutto, cosa accadrà nelle prossime ore alla sua cagnolina.

Chiara Ferragni, gli ultimi aggiornamenti su Mati: le parole su Instagram

Da quando ha annunciato ai suoi sostenitori di aver scoperto il tumore da cui è affetta la piccola Mati, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, tramite diverse Instagram Stories registrate in macchina, l’influencer ha raccontato di aver portato la cagnolina da un veterinario poco lontano da Milano per ulteriori accertamenti. E che da lì, poi, sarebbe stata portata in una clinica oncologica a Zurigo per capire quando si può dare inizio alla radioterapia. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Proprio nella tarda serata di ieri, la giovanissima Ferragni ha voluto dare un altro piccolo aggiornamento sulle condizioni di salute della sua cagnolina. Matilda è ritornata a casa dopo aver trascorso diversi giorni in questa clinica specializzata. E, stando a quanto traspare dalle parole dell’influencer, sembrerebbe stare bene.

‘Mati è tornata da Zurigo (dove ha avuto tutte le sue visite oggi per la radioterapia) e si sente bene. Domenica la riportiamo per iniziare i trattamenti di radioterapia lunedì e siamo positivi che diventerà una guerriera’, queste le parole che Chiara Ferragni ha scritto a corredo di uno splendido scatto fotografico con in braccio la piccola Mati. Insomma, da Lunedì, quindi, la cagnolina inizierà le sue cure per sconfiggere il tumore. Noi, per questo motivo, non possiamo fare altro che fare un grosso in bocca al lupo!