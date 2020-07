Coliesa Vite al Limite oggi: la donna ha rischiato di morire

Coliesa oggi: come sta la protagonista di Vite al Limite?

Coliesa di Vite al Limite è stata una delle protagoniste del programma del Dottor Nowzaradan e la puntata che racconta il suo percorso va in onda proprio questa sera su Real Time. Il programma, come sappiamo, racconta un anno di vita di persone fortemente obese che hanno deciso di chiedere aiuto alla clinica di Houston per dimagrire. Seguite dalle telecamere per 365 giorni, i pazienti che sperano di potersi sottoporre all’intervento di chirurgia bariatica, come Coliesa, raccontano la loro storia e tutti i fan del programma si chiedono, come stanno e come procede la loro vita dopo il programma. Come sta quindi Coliesa di Vite al Limite oggi? Come è diventata?

La storia di Coliesa a Vite al Limite

La storia di Coliesa è molto tormentata. Da sempre sovrappeso la donna ha lottato con l’obesità già da bambina per colpa di un’infanzia molto violenta e di un padre alcolizzato. Quando sua madre è morta, per la ragazza il trauma è stato fortissimo e il cibo è diventato sempre di più il suo unico amico e la sua unica fonte di conforto poiché è stata mandata in una famiglia affidataria. La sofferenza di Coliesa ha contribuito fortemente alla sua dipendenza dal cibo ed è aumentata quando è stata persino violentata dallo zio a soli 12 anni. A 20 anni la ragazza era madre di 4 figli e ogni gravidanza le faceva sempre prendere peso. Il suo ex marito venne arristato e Coliesa “fuggì” in Louisiana dove incontrò Melvin, il suo fidanzato che però morì tragicamente anche lui in un incidente d’auto.

Ormai completamente dipendente dalla sorella Coliesa si rivolse al Dottor Nowzaradan e per un po’ le cose sono andate meglio. La donna ha perso peso, ma oggi gli aggiornamenti su di lei sono preoccupanti.

Coliesa oggi: il ricovero in ospedale

Come riportano diversi siti americani sembra infatti che la protagonista di Vite al Limite sia stata una settimana in ospedale attaccata alle macchine per la respirazione per colpa di alcune conseguenze inaspettate dopo l’intervento di perdita di peso. Pare che i medici le abbiano anche indotto il coma farmacologico. Ora pare che la donna stia meglio, ma è sempre in ospedale controllata costantemente dai medici. La famiglia a oggi non ha più dato aggiornamenti e la speranza è che la donna stia meglio e si sia ripresa.