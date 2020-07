Come far crescere i capelli velocemente dopo un taglio terribile trucchi e suggerimenti.

Bisogna essere onesti. La maggior parte delle donne, quando esce dal parrucchiere, ha un attimo di smarrimento in cui si chiede perché lo ha fatto. Raramente si esce dal salone completamente soddisfatte e, una delle cose che turba maggiormente, è il fatto che i capelli vengono sempre tagliati più del previsto. Così, la prima ricerca online che si fa riguarda il come far crescere più velocemente i capelli, magari in una settimana. Chiaramente, ve lo diciamo già, non ci sono miracoli, a patto che non vogliate le extencion. A quel punto i vostri capelli cresceranno già in una sola notte. Esistono però dei rimedi e dei prodotti da poter utilizzare che aiuteranno la chioma ad allungarsi rapidamente.

Trucchi per far allungare i capelli

Il primo consiglio riguarda degli integratori e delle vitamine da prendere che aiutano proprio i capelli ad allungarsi più in fretta. Non sono prodotti magici, sia chiaro, ma aiutano sicuramente la forza della vostra capigliatura e danno il giusto “stimolo”. Altro suggerimento, come riporta Cosmopolitan, è quello di lavare i capelli con acqua fredda. Non dovete soffrire, ma sciacquare i capelli con l’acqua non calda per circa 10 secondi diventa molto importante per mantenerli intatti, rafforzarli e aiutarli a crescere. Occhio poi agli shampoo, meglio evitare quelli con troppi solfati all’interno che rischiano di rovinare la vostra chioma indebolendo il capello e facendolo crescere molto più lentamente. Inoltre, dovete ricordare una sorta di legge che riguarda la crescita più rapida dei capelli: più sono sani, più cresceranno rapidamente. Via libera quindi al balsamo, alle maschere riparatrici e agli oli. Proprio l’olio di rosmarino, ad esempio, sembra essere l’ideale per aiutare i capelli a crescere più rapidamente.

L’olio essenziale di rosmarino per far crescere i capelli

L’olio di rosmarino, quello essenziale, aiuta la circolazione ematica e questa proprietà è importante per evitare che i capelli muoiano e i bulbi piliferi si rovinino. Per utilizzarlo al meglio basta massaggiare il cuoio capelluto con 5 o 6 gocce di olio essenziale al rosmarino dopo la doccia e vedrete che i vostri capelli cresceranno con molta più facilità.