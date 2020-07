Daydreamer, sapete quanti anni ha Sanem? L’età di Demet Ozdemir

Demet Ozdemir è una delle attrici di Daydreamer, ma sapete quanti anni ha colei che interpreta Sanem nella serie televisiva? Ecco la sua età

Daydreamer – Le ali del sogno è una serie televisiva turca dal 10 giugno 2020 in onda su Canale 5. La trama ruota attorno a Sanem Aydın, una giovane donna di Istanbul che sogna di diventare una scrittrice e di vivere nelle Galapagos. Sanem è interpretata da Demet Odzemir, giovane attrice nata in Turchia ma con origini bulgare. Demet da piccola voleva diventare una ballerina. Ben presto, però, conosce l’arte della recitazione. Dal 2013 ad oggi ha lavorato per alcune serie abbastanza famose nel proprio paese. Tra queste sicuramente la più celebre è Daydreamer. La serie televisiva ha avuto successo non solo in Turchia, ma anche negli altri paesi e l’attrice è stata apprezzata da un pubblico abbastanza vasto ed eterogeneo.

Daydreamer, quanti anni ha Sanem?

Demet Odzemir è l’attrice che interpreta Sanem nella serie televisiva in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La donna è nata il 26 febbraio 1992 ed ha 28 anni. Demet è nata in Turchia, ma le sue origini sono bulgare. La nonna, infatti, è immigrata dalla Bulgaria alla Turchia. È la più piccola di tre figli: ha un fratello, Volkan Özdemir, e una sorella, Derya Özdemir. Loro tre, insieme alla madre, Aysen Yener, si trasferirono a Istanbul dopo il divorzio dei suoi genitori, quando Demet aveva 7 anni. Come abbiamo detto sopra, Demet sin da piccola sognava di diventare una ballerina famosa. Ha lavorato per la cantante Bengü e successivamente si è unita ai ballerini del gruppo musicale Efes Kızları. È apparsa anche nel video musicale della canzone Ateş Et Ve Unut di Mustafa Sandal e nel video musicale Hodri Meydan di Bengü. Demet, però, riesce a sfondare nelle vesti di attrice, recitando per numerose serie televisive turche: da Cilek Kokusu a Room Number: 309, fino alla già citata Daydreamer. Da maggio 2018 ad agosto 2019 Demet interpreta il ruolo principale di Sanem Aydin nella commedia romantica turca con al suo fianco Can Yaman. La serie viene prodotta dalla Gold Film e diretta da Çağrı Bayrak.

Si vocifera che i due attori principali, Demet e Can, abbiamo avuto una relazione, la quale però non è mai stata ufficializzata dai due attori. Anche nella serie televisiva, i due formano una bellissima coppia. I fan sperano che il loro amore possa trionfare, anche se Can Yaman resta un sogno proibito per molte donne italiane.