Secondo una clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che tra Pierluigi Diaco ed Alberto Matano siano volati stracci fuori dagli studi della Rai.

Pierluigi Diaco ed Alberto Matano, lo sappiamo, sono i volti di punta della Rai. Il primo, in queste ultime settimane, è al timone, per il secondo anno consecutivo, del programma ‘Io e Te’. A differenza del secondo che, fino a qualche settimana fa, in compagnia di Lorella Cuccarini, era la colonna portante de La Vita in Diretta. Ebbene. Stando a quanto si apprende dal profilo social ufficiale del famoso ed apprezzatissima paparazzo Alan Fiordelmondo, sembrerebbe che tra i due conduttori televisivi siano volati dei veri e propri stracci al di fuori degli studi della Rai. Il motivo? Semplice: stando a quanto ci fa sapere il buon Fiordelmondo, sembrerebbe che sia stato proprio l’addio di Lorella Cuccarini nel famoso programma di Rai Uno ad aver scatenato la furiosa reazione dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Diaco e Matano, volano stracci fuori la Rai: cos’è accaduto

L’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta e il presunto rapporto burrascoso con il suo collega Alberto Matano ha fatto molto chiacchierare in queste ultime settimane. C’è chi, terminato il programma di Rai Uno, si è schierato dalla parte della famosa conduttrice romana. E chi, invece, ha appoggiato alla grande l’atteggiamento del conduttore calabrese. Uno tra tanti è stato Pierluigi Diaco, colonna portante de ‘Io e Te’. Che non soltanto, prima dell’ultima puntata della Cuccarini, ha scritto un commovente ed emozionante messaggio per la sua amica, ma sembrerebbe che abbia litigato con Matano proprio a causa sua. A svelare ogni cosa sulla faccenda è stata il paparazzo Alan Fiordelmondo. Stando a quanto si apprende dall’ultimo post condiviso sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che tra i due volti di punta della Rai siano volati dei veri e propri stracci al di fuori degli studi televisivi della Rai. Ma cerchiamo di capirne di più.

Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco siano volati delle parole pesantissime al di fuori degli studi Rai. Il motivo? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe essere stato proprio l’addio della Cuccarini a La Vita in Diretta. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi abbia accusato Matano di essere stato lui la causa dell’abbandono della simpaticissima Lorella al secolare programma di Rai Uno. ‘Il primo accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella dalla ‘Vita in Diretta’, si legge sotto il post in questione. Ma Matano come avrà reagito a queste accuse? Beh, stando a quanto si apprende, sembrerebbe aver preferito il silenzio proprio per non alimentare ancora di più la polemica.