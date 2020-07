Elettra Lamborghini e sua mamma attirano l’attenzione sul web: la somiglianza è incredibile. “Da grande sarò bella come lei” scrive la cantante: questa è una pura verità!

Elettra Miura Lamborghini è il suo nome completo e non ha bisogno di troppe presentazioni: è diventata famosa nel 2016 con il programma Super Shore trasmesso in Spagna ed America Latina. Sempre nello stesso anno ha partecipato a Riccanza: da lì sono seguiti altri reality prima di entrare nel mondo della musica. Con il suo Pem Pem nel 2018 è diventata una vera star: lo è tutt’oggi con i suoi singoli che diventano hit amatissime in Italia e nel mondo. Il cognome è dell’azienda automobilistica: suo nonno è Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, Elettra è molto legata alla sua famiglia. Con sua mamma ha un rapporto davvero speciale: le avete mai viste insieme? La somiglianza è incredibile.

Elettra Lamborghini: “Da vecchia sarò come lei”, la somiglianza è incredibile

Il rapporto tra mamma Luisa ed Elettra Lamborghini è davvero speciale: la signora Peterlongo ha sempre appoggiato nelle scelte private e professionali sua figlia che le assomiglia davvero molto. Tempo fa la famosa cantante pubblicò tramite le sue Instagram story un selfie con la mamma: “Da vecchia sarò topa come mia mamma, è genetica. Quindi preparatevi” scriveva la Lamborghini. Effettivamente la somiglianza è davvero incredibile: mamma e figlia hanno gli stessi occhi e gli stessi lineamenti. Una bellissima donna Luisa Peterlongo che ha dato vita ad un’altra meravigliosa creatura come lei!

Luisa è sposata con Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, il fondatore dell’omonima azienda automobilistica. Sono cinque i figli avuti dalla coppia: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia, Elettra e Flaminia. Mamma Luisa ha sempre seguito sua figlia ed è sempre stata al suo fianco!