Elisabetta Canalis si allena per la prova costume: la tuta aderente è da capogiro, Instagram in delirio per gli scatti che l’ex velina ha appena pubblicato sul suo profilo.

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’ex velina è ancora super seguita sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni e mezzo di followers, proprio a dimostrazione del suo successo e della sua popolarità. Elisabetta è molto apprezzata per la sua bellezza e per il suo corpo da capogiro, che spesso mostra anche sui social. Il suo profilo ufficiale è pieno di foto e video in cui la Canalis condivide momenti della sua vita quotidiana, anche con il marito Brian Perri e la piccola Skyler Eva. Non mancano anche le uscite con le amiche e soprattutto le sedute di allenamento, fatto a volte anche a casa, soprattutto da quando c’è stato il lockdown. Poco fa, ad esempio, ha condiviso degli scatti in cui si allena per la prova costume, come lei stessa ha specificato nella didascalia del post. La tuta che Elisabetta indossa è super aderente, davvero da capogiro insomma: scopriamo insieme le foto da urlo!

Elisabetta Canalis è una bellissima donna e non ha problemi a mostrarlo anche sui social. Poco fa ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con alcuni scatti da urlo, in cui si allena sulla cyclette per la prova costume, come lei stessa specifica nella didascalia del suo post: “Mood prova costume on. Niente scuse!”, scrive Elisabetta, che poi aggiunge di aver fatto il bis di pasta ieri, motivo per cui deve allenarsi con tutta l’energia possibile. Ad attirare in modo particolare l’attenzione dei fan, però, è soprattutto il look della Canalis, che come sempre è impeccabile. L’ex velina indossa un completo composto da top corto e leggins super aderente azzurro, che mette ben in evidenza le sue curve e le sue forme mozzafiato. E’ davvero impossibile non soffermarsi sulla bellezza della Canalis, che ha un fisico da urlo.

Inutile dire che gli scatti di Elisabetta hanno avuto un enorme successo su Instagram. I suoi fan hanno subito invaso il post di like e commenti, complimentandosi con lei per la sua incredibile bellezza. Del resto, come dar loro torto?