Fernanda Lessa e il marito in costume: i follower notano un ‘dettaglio’

In questa ultima foto su Instagram, Fernanda Lessa è in compagnia di suo marito in costume: i loro followers hanno notato un ‘dettaglio’.

Fernanda Lessa, lo sappiamo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella famosa casa di Cinecittà ad inizio Gennaio, è riuscita brillantemente a portare avanti un percorso più unico che raro. È proprio per questo motivo che, appena uscito dal gioco, il suo successo è aumentato considerevolmente. Soprattutto su Instagram, sapete? È proprio sul suo canale social ufficiale che la modella brasiliana, oltre a decantare di un numero di followers davvero pazzesco, è solita condividere degli scatti fotografici più che mozzafiato. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, in compagnia di suo marito Luca, l’ex gieffina ha condiviso una foto in costume. Lo scatto, data la loro bellezza, è davvero top. Eppure, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un ‘dettaglio’. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Fernanda Lessa e il marito in costume: quel ‘dettaglio’ colpisce

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Fernanda Lessa non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata in un balletto burlesque davvero unico. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Con un incantevole scatto in compagnia di suo marito, la modella brasiliana si è mostrata ai suo sostenitori in costume. Insomma, da come si può chiaramente intendere, un vero e proprio spettacolo della natura. Guardare per credere:

Bellissimi, vero? Eppure, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un ‘dettaglio’ particolare. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. È proprio la macchina fotografica che, da come si può chiaramente vedere dal ‘botta e risposta’ riproposto in alto, non è assolutamente passata inosservata. È proprio per questo motivo che, su richiesta dell’utente Instagram in questione, la bella Fernanda non ha potuto fare a meno di darle tutte le dovute spiegazioni.