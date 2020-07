Sembrerebbe che nel cast del GF Vip ci sarà anche una famosa ed apprezzatissima showgirl romana: la clamorosa indiscrezione.

Continuano a farsi sempre più corpose e numerose le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip. Sebbene la quinta edizione inizierà a settembre prossimo, non si sa ancora nulla di certo su tutti i concorrenti che vi prenderanno parte. Certo, nel corso di una sua recentissima diretta sul suo canale social ufficiale, Alfonso Signorini ha confessato di aver visto diversi personaggi del tutto inaspettati fare la corte al programma, ma fino a questo momento, come raccontato in diversi nostri articoli, non abbiamo ancora nulla conferma. A differenza, invece, delle indiscrezioni, delle voci di corridoio. Che, come dicevamo precedentemente, si fanno sempre più insistenti. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Sul giornale ‘Oggi’, infatti, Alberto Dandolo ha parlato di una famosa ed apprezzatissima showgirl romana che, molto probabilmente, potrebbe entrare a fare parte della casa di Cinecittà. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, nel cast anche una famosissima showgirl romana: di chi si tratta

In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, ci sono state diverse indiscrezioni sui nomi di chi potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Si è parlato, ad esempio, di Elisabetta Gregoraci. Eppure, al momento, non sappiamo ancora nulla di certo. Seppure, infatti, manchino pochissimi mesi all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al momento non abbiamo ancora nulla di certo riguardo i suoi concorrenti. Pochissime ore fa, il settimanale ‘Oggi’, ha lanciato una nuova e clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, sembrerebbe che a varcare la soglia potrebbe essere una famosissima showgirl romana. Che, nonostante adesso abbia deciso di ritirarsi dalle scene televisive per dedicare più tempo alla sua famiglia, continua a detenere un successo davvero clamoroso. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, sembrerebbe che proprio Matilde Brandi potrebbe varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Anche perché, fino a questo momento, si tratta di indiscrezioni, di voci di corridoio. E come tali, quindi, bisogna prendere la notizia con le pinze. A voi, però, farebbe piacere vederla nelle vesti di gieffina? A noi, decisamente si!

Chi saranno, invece, gli opinionisti?

Confermato al fianco di Alfonso Signorini, l’immenso Pupo, la domanda che adesso ci poniamo è un’altra: chi sostituirà Wanda Nara? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che ci siano tre nomi in lizza.