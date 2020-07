Irina Shayk posa in intimo trasparente: lo scatto seducente della top model lascia tutti di stucco e sul suo profilo Instagram piovono like e commenti

C’è chi non si è perso neanche una sfilata degli Angeli di Victoria’s Secret in questi anni e chi invece mente! E’ innegabile che almeno una volta nella vita ognuno di noi ha avuto i piacere di vedere una delle super sfilate evento del noto brand di lingerie più famoso al mondo. C’è chi guarda la sfilata per gli spettacoli degli artisti ospiti, chi per la lingerie e chi invece per le bellissime top model che sfilano sul palco. Spettacoli incredibili, con corpi di ballo e cantanti di fama internazionale, il Victoria’s Secret Fashion Show è tra gli eventi più attesi del mondo della moda. Peccato però che da diverso tempo riecheggino i rumors sulla possibile sospensione dello spettacolo più atteso dagli appassionati del settore. Tra gli spalti del teatro in cui viene effettuata la sfilata è possibile vedere centinaia di star che applaudono e si godono la serata, tra una sgambata e una nota musicale.

Irina Shayk posa in intimo trasparente: lo scatto lascia tutti di stucco

Tra gli angeli che hanno fatto la storia dello spettacolo più amato di sempre, c’è sicuramente la top model di fama internazionale Irina Shayk. Bellissima, di origini russe che ha incantato il mondo con la sua bellezza disarmante. Pelle olivastra, capelli castani e occhi verdi come gli smeraldi, è stata sposata con l’attore premio Oscar, Bradley Cooper. I due hanno avuto anche una bellissima bambina,salvo poi decidere di percorrere strade diverse. Il suo volto e soprattutto il suo corpo sono stati sulle prime pagine delle riviste di moda più prestigiose del mondo e la sua presenza scenica è richiesta dai maggiori brand di moda di sempre. La sua bellezza è a dir poco sovrannaturale, ed è stata definita più e più volte come una delle donne più belle del pianeta. Sul suo account Ufficiale Instagram non è affatto difficile vedere delle foto che la ritraggono sui set fotografici alle prese con pubblicità di ogni tipo.

Oltre ad essere stata per moltissimi anni uno dei volti cardine degli angeli di Victoria’s Secret, è anche una delle ambasciatrici di un altro brand di lingerie conosciuto in tutto il mondo, stavolta però tutto italiano. Stiamo parlando di Intimissimi e proprio per il brand ha posato con un completino intimo totalmente trasparente, che non solo ha lasciato tutti di stucco, ma le ha anche procurato una valanga di like e commenti positivi.