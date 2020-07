Karina Cascella, l’immenso dolore per la morte della madre a distanza di anni: su Instagram, le parole da brividi dell’ex opinionista di Uomini e Donne.

Entrata nel mondo della televisione diversi anni fa quando, in compagnia del suo fidanzato dell’epoca, partecipava a ‘Vero Amore’, Karina Cascella è entrata immediatamente nelle simpatie di tutto il pubblico italiano. Tanto da essere chiamata, qualche anno dopo, come opinionista fissa di Uomini e Donne. Da quel momento, sono passati numerosi anni. Eppure, il successo che la bellissima campana continua a riscuotere è davvero assoluto. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, dal momento che è un’affermata ed apprezzata opinionista e, spesso e volentieri, la vediamo nei salotti di Barbara D’Urso, ma anche dal punto di vista social. Con un profilo Instagram ricco di followers, la Cascella è solita interagire e comunicare con loro su tutto ciò che la riguarda. Non soltanto, quindi, preziosissime e splendide fotografie che descrivono perfettamente la sua bellezza, ma anche momenti, pensieri e riflessioni che riguardano la sua vita quotidiana. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa. Quando, in occasione del compleanno della sua mamma, Karina ha voluto scrivere delle parole da brividi che descrivono perfettamente l’immenso dolore per la morte di sua madre.

Karina Cascella, immenso dolore per la morte della madre: parole da brividi

Sappiamo perfettamente che l’infanzia di Karina Cascella non è stata affatto facile. Come raccontato diverse volte dalla diretta interessata, la giovane e bellissima opinionista di Barbara D’Urso non ha vissuto dei momenti del tutto felici e spensierati. Non soltanto per quello che, come dichiarato in prima persona, lei e sua sorella sono state costrette a subire, ma anche per la premature morte della madre. Sin dall’inizio, la Cascella ha avuto uno splendido rapporto con lei. È proprio per questo motivo che, ancora adesso, il dolore per la sua scomparsa è davvero immenso. E ce lo testimoniano, ad esempio, le parole da brividi che, pochissime ore fa, Karina le ha voluto dedicare. In occasione del sessantaquattresimo compleanno della donna, sua figlia ha voluto scrivere un dolcissimo pensiero. E così, a corredo di un tenerissimo ritratto di famiglia in compagnia di sua figlia Ginevra, il suo compagno Max Colombo e un’altra bimba, la napoletana ha fatto emozionare davvero tutti i suoi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo.

‘Non a caso, è stato un giorno particolare per me. E mai come oggi ho pensato che lei sia davvero con me’, scrive Karina Cascella nel ricordare il giorno del compleanno di sua madre. Non sappiamo cosa le sia successo esattamente e, soprattutto, per quale motivo ha dichiarato di aver trascorso una giornata ‘particolare’, fatto sta che le successive parole descrivono perfettamente il profondo legame che la famosa opinionista aveva con sua madre. ‘Sarebbe stata una nonna speciale, avrebbe amato molto sia lei che Max e sarebbe stata fiera di ciò che sono oggi’, ha continuato a scrivere, per poi concludere: ‘Mi mancherai per sempre’.

Per ulteriori news su Karina Cascella –> clicca qui