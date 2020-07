Coronavirus, in una sua recentissima intervista, Maria De Filippi ha raccontato un inedito retroscena riguardante questo drammatico periodo.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto e sconvolto le nostre vite. Diffusosi dapprima in Cina e in Italia ed, in seguito, in tutte le altri parti d’Europa, il Covid-19 ha seminato ansia e terrore in ciascuno di noi. Ci trovavamo e, tuttora, ci troviamo dinanzi ad un nemico invisibile di cui, come raccontato più volte dagli esperti, sapevamo poco e nulla. È proprio per questo motivo che ognuno di noi era seriamente preoccupato e terrorizzato per questa situazione. Lo era anche chi è solito mostrarsi agli occhi degli altri più che forte e determinato. È il caso, ad esempio, di Maria De Filippi. Che, come ben sapete, nel bel mezzo della pandemia ha continuato a lavorare con i suoi programmi televisivi. Ecco. A distanza di qualche mese da questo momento, soltanto adesso la conduttrice di Mediaset ha raccontato un inedito retroscena riguardante proprio questo periodo. Ecco le parole della moglie di Maurizio Costanzo al settimanale Oggi.

Maria De Filippi, il retroscena sul periodo del Coronavirus confessato solo adesso

Nel corso della sua recentissima intervista per il settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato un po’ di tutto. Non soltanto, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha spiegato per quale motivo il talent Amici continua ad andare in onda, ma ha svelato anche un inedito retroscena riguardante il periodo del Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, dapprima con Amici e Uomini e Donne ed, in seguito, Amici Speciali, la regina di Mediaset ha continuato a fare compagnia il suo tanto caro ed affezionato pubblico nel vivo della pandemia da Coronavirus. Ecco, ma come stava in quel periodo la moglie di Maurizio Costanzo? Ebbene. A quanto pare, non affatto bene. Stando a quanto dichiarato alle pagine del settimanale, sembrerebbe che, così come tantissimi italiani, anche la De Filippi sia stata realmente terrorizzata dall’avanzata di questo terribile virus. Ma non solo. Per la prima volta in assoluto, infatti, la talentuosissima Maria ha confessato di essersi sottoposta a ben sei test seriologici.

‘Ho fatto sei test seriologici e messo in atto mille precauzioni’, ha dichiarato Maria De Filippi alle pagine del settimanale Oggi nel raccontare il drammatico periodo legato all’emergenza Coronavirus. Anche perché, nei primi mesi della pandemia, la regina di Mediaset ha continuato a lavorare. E, come dichiarato dalla diretta interessata, ‘doveva vedere gente di continuo’. Tuttavia, per cercare di tenere la situazione sotto controllo e, quindi, di stare più tranquilla a lavoro, la De Filippi ha confessato di aver viaggiato per diverso tempo con il pulsometro per monitorare attentamente la saturazione.

