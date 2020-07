Melissa Satta si mostra in costume, Boateng: “Senza fisico”

Melissa Satta si mostra in costume, arriva anche il commento del marito Kevin Boateng: “Senza fisico”, il siparietto social tra l’ex velina e il calciatore.

Melissa Satta è una delle donne più belle in circolazione, c’è poco da dire. L’ex velina ha un enorme seguito sui social e il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni 300mila followers. Numeri da capogiro, insomma, che rispecchiano il suo grande successo e l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Sposata con il calciatore Kevin Prince Boateng, è finita sotto i riflettori per aver ricucito il suo rapporto col marito dopo un periodo di separazione. Oggi i due sono di nuovo felici e innamorati insieme, per la gioia del piccolo Maddox Prince e di tutti i loro affezionatissimi fan, e lo dimostrano anche sui social, dove spesso appaiono insieme. Del resto la Satta è sempre stata molto attiva e presente su Instagram ed è solita condividere molti momenti della sua vita quotidiana, come gli allenamenti, che negli ultimi tempi sono avvenuti in casa a causa del lockdown, o anche le vacanze e i suoi cambi di look. Melissa, insomma, condivide davvero tanto con i suoi followers, e poco fa ha pubblicato degli scatti da urlo in cui è in costume, al mare. Tra i tantissimi commenti che hanno invaso il suo post, non è passato inosservato quello di suo marito: ecco cosa le ha scritto.

Melissa Satta si mostra in costume, il commento di Boateng: “Senza fisico”

Melissa Satta è una bellissima donna e non ha problemi a mostrarlo anche sui social, dove pubblica spesso scatti da urlo che mettono in evidenza il suo fisico spaziale. L’ex velina sa sempre come far impazzire i suoi fan, e anche poco fa ha condiviso alcune foto imperdibili, in cui è in acqua con uno splendido costume viola, che mette ben in evidenza le sue forme e le curve. Negli scatti che ha pubblicato, Melissa è immersa per metà nello splendido mare della Sardegna ed esibisce degli addominali perfettamente scolpiti, oltre che una forma impeccabile. Il costume che indossa è scollato e sgambato al punto giusto e crea un effetto davvero da urlo.

Inutile dire che i fan sono impazziti davanti a tanta bellezza. Ma non sono stati i soli! Tra i tantissimi commenti, è spuntato infatti anche quello del marito Kevin Boateng, che ha ironizzato scrivendo: “Senza fisico”, proprio per sottolineare la bellezza di sua moglie. Del resto, come dargli torto?