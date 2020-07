Miriam Leone mostra lo spacco altissimo: Instagram in tilt

Miriam Leone posta una foto su Instagram in cui mostra uno spacco altissimo: la foto diventa virale e il web va in tilt in poche ore

Miriam Leone è una delle attrici più seducenti del cinema italiano. La modella, nata a Catania nel 1985, è divenuta famosa grazie alla vittoria nella sessantanovesima edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Dopo essere stata eletta la donna più bella d’Italia, ha condotto Unomattina e Mattina in famiglia, mentre nel 2010 ha esordito al cinema con Genitori e Figli. Le sue pellicole più famose sono sicuramente Fratelli unici e Il testimone invisibile. La Leone, però, è divenuta famosa soprattutto per aver recitato in “1992” (e in quelle successive), serie televisiva diretta da Giuseppe Gagliardi e in onda su Sky Atlantic.

Miriam Leone mostra lo spacco su Instagram

La Leone è anche molto seguita su Instagram: l’attrice, infatti, conta oltre un milione di seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto molto seducente sul popolare social network. L’attrice si trova in camerino, indossa un vestitino rosa a fiorellini e mostra lo spacco. La Leone ha aggiunto anche una didascalia: “Bigodini e camerini“. La foto ha raggiunto oltre 80 mila like in poche ore, diventando virale sul web. Il popolare social network è andato totalmente in tilt. Tra i commenti, molti seguaci si sono complimentati con la Leone.

Dopo il lungo periodo di inattività, l’attrice è pronta per tornare protagonista sia sul piccolo che sul grande schermo. La Leone è una delle migliori attrici in prospettiva e sicuramente sarà un motivo di vanto per il nostro paese. La catanese è riuscita ad affermarsi, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua straordinaria bravura. Adesso ci sono veramente poche giovani attrici del suo calibro.