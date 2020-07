Pierluigi Diaco rompe il silenzio sulla lite con Alberto Matano a causa di Lorella Cuccarini: arriva la rivelazione da parte del conduttore

Nelle ultime ore è scoppiato il caos più totale a causa della presunta lite avvenuta tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano. Il primo è al timone per il secondo anno consecutivo del programma pomeridiano di ‘Io e Te’, mentre il secondo è stato al timone non solo del Tg 1, ma anche del programma condotto gomito a gomito con Lorella Cuccarini. Solo qualche giorno fa si è scoperto dell’abbandono della Cuccarini alla casa Rai e il motivo di tale epilogo in molti lo hanno attribuito proprio a Matano. In particolar modo assistenti, staff, collaboratori, amici e colleghi si sono schierati in parte dal lato di Matano e in parte da quello della conduttrice. Qualche giorno da era infatti circolata una email in cui il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ veniva accusato di sessismo, e una pronta risposta delle collaboratrici del dietro le quinte che lo hanno difeso a spada tratta, asserendo che in molti anni di collaborazione il conduttore non aveva mai mancato loro di rispetto.

Pierluigi Diaco rompe il silenzio sulla lite con Matano: la rivelazione

E’ di stamattina invece la notizia della presunta lite furibonda tra Diaco e Matano proprio per la Cuccarini. In particolar modo, vi abbiamo parlato parlato dell’indiscrezione giunta dal paparazzo Alan Fiordelmondo il quale asseriva di aver assistito ad una lite furibonda tra i due conduttori. Mentre Matano ha deciso di non rispondere ancora alle dichiarazioni del paparazzo, Pierluigi Diaco non è rimasto in silenzio e anzi ha voluto dire la propria su i rumors circolati sul web. Attraverso un tweet sul suo account ufficiale ha fatto sapere che quanto raccontato da Fiordelmondo è una menzogna bella e buona. Il conduttore fa infatti sapere di essere molto dispiaciuto per il destino lavorativo dell’amica ma di aver avuto un confronto pacifico ed educato con il collega.

Stando a quanto raccontato da Diaco, infatti, sarebbe molto adirato nei confronti di Matano per la sua slealtà nei riguardi di Lorella Cuccarini, ma che questo non lo abbia spinto a litigare col conduttore. Diaco avrebbe esposto al collega in maniera educata e pacata il suo pensiero, seppur schietto e poco carino. Per vedere il suo profilo Twitter potete CLICCARE QUI.