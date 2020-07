Piero Chiambretti ha fatto un importante annuncio a La Stampa: il conduttore ha rivelato un’ipotesi che riguarda il suo futuro. Ecco di che si tratta.

Il comico, autore televisivo, conduttore ed attore per la prima volta parla a cuore aperto ed ha rivelato un aneddoto importante che riguarda il suo futuro. Piero Chiambretti è diventato famoso nell’autunno del 1987 quando la Rai lo ha ingaggiato per il programma ‘Và pensiero’. Gli fu affidata una rubrica e da quel momento in poi divenne un famoso volto televisivo. Piero Chiambretti, come molti altri personaggi dello spettacolo, è stato colpito in prima persona dal Covid-19: a metà marzo si apprese la notizia che il conduttore e la sua mamma si erano ammalati. E’ stato un periodo davvero drammatico per Chiambretti che ha perso la mamma per colpa della terribile pandemia che ha colpito il mondo: tra loro c’era un rapporto davvero speciale ed il conduttore ne è uscito distrutto da questa vicenda. Ha preso così una decisione: “Non so se tornerò in tv”, sono state le sue parole a La Stampa. Ecco l’intervista.

Piero Chiambretti, l’annuncio dopo il Coronavirus: “Non so se torno in tv”

Gli show di Piero Chiambretti per la prossima stagione televisiva non sono ancora stati programmati: il famoso conduttore televisivo ai microfoni de La Stampa ha raccontato la sua incertezza nel tornare in tv. “Non so se tornerò in tv, e non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione. Vorrei che l’anno nuovo portasse vita nuova. Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso. Un programma in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre che loro saranno i grandi di domani, ma molte volte sono già i grandi di oggi. Questa di massima sarebbe l’idea. Poi si sa, la televisione è peggio del calcio: tutti i giorni si cambia idea” sono state le sue parole. Ieri, 1 luglio, Piero Chiambretti ha presenziato ad una cerimonia laica presso l’Ospedale Mauriziano di Torino per le vittime del Covid-19: tra queste rientra anche la mamma del conduttore, Felicita. “Sono stati loro a contattarmi, gli angeli del pronto soccorso. Non avrei potuto e voluto mancare. Quelle donne e quegli uomini sono la dimostrazione vivente di quanto sia assurdo tutto ciò che si racconta in giro sulla sanità pubblica. La ripartenza? Lenta ma prevedibile. L’importante è andare avanti” ha spiegato Chiambretti.