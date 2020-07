Temptation Island, chi è Valeria: scopriamo insieme l’età, di cosa si occupa nella vita e il sogno nel cassetto della fidanzata di Ciavy

Come vi abbiamo detto solamente poco fa, mancano ormai meno di 2 ore all’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island e come ben sapete le coppie in gara sono miste per la prima volta dall’inizio del programma. Per chi non lo avesse ancora capito infatti vedremo sul piccolo schermo sia due coppie vip, che quattro coppie comuni. Tra le coppie vip ritroviamo la simpaticissima e agguerrita Antonella Elia, che è reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e decide di partecipare al programma con il compagni Pietro Delle Piane dopo i progetti di convivenza e matrimonio. Poi vediamo anche la partecipazione dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro insieme al compagno ed ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra le quattro coppie nip invece troviamo Andrea e Anna, Alessandro e Sofia, Antonio e Annamaria e infine Valeria e Ciavy. Ed è proprio di Valeria che vi vogliamo parlare ora. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più sulla sua età, sul lavoro che svolge, dove abita e qual è il suo sogno nel cassetto.

Temptation Island, chi è Valeria: età, carriera e il sogno nel cassetto

Fino ad ora ci sono pervenute poche notizie su questo nuovo personaggio di Temptation Island però sappiamo dirvi che Valeria ha 27 anni ed è di Roma. La ragazza vive nella Capitale insieme ai genitori e a sua figlia. Valeria ha infatti una splendida bambina di 10 anni. Sappiamo che lavora come Onicotecnica, cioè tecnica delle unghie. Il rapporto con Ciavy è nato dieci anni fa, ma si sono fidanzati quasi 5 anni fa. La ragazza ha tanti progetti e il suo sogno più grande è quello di vivere al fianco del compagno, in una casa loro e che lui si prenda cura di lei e di sua figlia. Per adesso non siamo in grado di fornirvi ulteriori informazioni, ma qui di seguito vi mostriamo il video di presentazione a Temptation Island.

Perché Valeria vuole partecipare a Temptation Island

“Ci siamo conosciuti dieci anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo qualche anno ci siamo fidanzati. Adesso ho quasi 30 anni e, dopo tanto tempo insieme vorrei andare a convivere. Vorrei che lui si prendesse le responsabilità di un rapporto serio, che si occupasse di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare al programma per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”. Da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’