Temptation Island, Valeria e Ciavy: il dettaglio nel video di presentazione non passa inosservato, pioggia di commenti sul web, ecco di cosa si tratta.

La prima puntata di Temptation Island è appena iniziata e il web è già impazzito con i commenti su quello che sta accadendo nei primi minuti di puntata. Le coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti sono 6, di cui due sono già note al pubblico. Stiamo parlando di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Le altre 4 coppie, invece, sono composte da persone che non appartengono al mondo dello spettacolo. Si tratta di Ciavy e Valeria, Anna e Andrea, Annamaria e Antonio e Alessandro e Sofia. Per alcune di loro Temptation Island è l’ultima spiaggia per capire se il proprio rapporto può andare avanti, mentre per altre è solo l’ennesima prova della forza della propria relazione. Cosa accadrà nel corso di questi 21 giorni? Lo scopriremo solo andando avanti con le puntate. Per il momento, le coppie si sono solo presentate al pubblico con i loro video. Nel primo, quello di Ciavy e Valeria, molti hanno notato un dettaglio, che ha scatenato i commenti del web: ecco di cosa si tratta.

Temptation Island, Ciavy e Valeria: il dettaglio nel video di presentazione non passa inosservato

Temptation Island è appena cominciato e già non mancano le prime emozioni. Le coppie si sono separate per fare un personale viaggio nei sentimenti di 21 giorni. A inizio puntata, però, sono stati mandati in onda i video di presentazione delle coppie protagoniste. Alcuni spezzoni erano stati già pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale del programma, mentre questa sera sono stati mandati in onda i video completi, con alcuni dettagli e alcune dichiarazioni inedite per il pubblico. Molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare nel video di Ciavy e Valeria. Mentre quest’ultima parlava del suo rapporto col fidanzato, in tanti hanno notato alle sue spalle un cuscino con la foto della coppia. Questo particolare ha letteralmente scatenato i commenti del web, alcuni dei quali molto simpatici, sulla scelta della ragazza di esibire questo dettaglio. Anche la pagina Instagrm Trash Italiano ha riportato la cosa, commentandola con una simpatica battuta.

Tantissimi i commenti anche sulle altre pagine, con tante simpatiche prese in giro da parte degli utenti, che hanno scherzato su questo particolare dettaglio.