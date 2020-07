Temptation Island, scopriamo insieme cos’è cambiato all’interno del villaggio dopo il Covid: il racconto di Filippo Bisciglia

Parte il conto alla rovescia per stasera, ormai mancano meno di 5 ore all’inizio di Tamptation Island e la quantità di anticipazioni piccanti che nelle ultime ore stiamo ricevendo attraverso i canali ufficiali è davvero enorme. C’è da dire che sono stati moltissimi i video che la redazione di Temptation Island ha deciso di pubblicare sul loro profilo ufficiale Instagram e da i video postati si presagisce già una bella dose di guai, sia per i fidanzati che per le fidanzate. In tutto ciò questa nuova edizione è davvero attesissima, non solo perché sarà la prima edizione mista, vip e nip, ma anche perché dopo il periodo storico particolarmente buio che ci siamo trovati a dover affrontare negli scorsi mesi, i telespettatori non vedono l’ora di potersi godere un po’ di leggerezza. Fino a qualche settimana fa era in dubbio la fattibilità del progetto di Temptation Island, eppure gli autori sono riusciti ad organizzare il tutto e iniziare anche le riprese nel villaggio Sardo.

Temptation Island, cos’è cambiato dopo il Covid: il racconto di Filippo Bisciglia

Settimana scorsa attraverso delle Instagram Stories il conduttore Filippo Bisciglia ha deciso di annunciare a tutti i suoi fan e a tutti i fan di Temptation Island di essere in viaggio per la Sardegna proprio per girare le prime puntate del programma. Ormai questa è la settima edizione condotta da Bisciglia, il quale fa sapere le numerose novità a causa del Covid. Infatti il conduttore spiega che molte cose all’interno dei villaggi sono cambiate, proprio per assicurare la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti. Arrivato sull’isola è stato raggiunto dai microfoni di ‘TV Sorrisi e Canzoni’ i quali gli hanno chiesto se il programma sarà girato sempre al ‘Is morus Relais’ di Cagliari, il conduttore ha poi così risposto: “Si ma a differenza delle scorse edizioni non sono mai uscito dal villaggio nemmeno per andare a mangiare una pizza. Nessuno può uscire, il villaggio è solo nostro e non c’è nessun altro ospite“. Ovviamente una domanda lecita sorta anche a noi spettatori è se alla fine dei vari percorsi, come da consueto ci saranno le esterne tra i fidanzati e i tentatori, e a tale domanda Bisciglia risponde così: “Certo che ci saranno le esterne ma strutturate con tutte le attenzioni e le accortezze del caso per preservare l’isolamento di tutti i partecipanti a Temptation Island”

Pare quindi che in linea generale il programma sia sempre lo stesso ma le misure precauzionali adottate saranno sicuramente molto maggiori rispetto a quelle adottate ci scorsi anni. In particolare il conduttore fa sapere che sia il cast che lo staff hanno effettuato tutti i controlli sierologici molto prima dell’inizio delle riprese, proprio per assicurare la sicurezza di tutti e prima di entrare nei villaggi hanno rispettato l’isolamento domiciliare previsto dalla legge. I loro trasferimenti dalle residenze alla Sardegna sono avvenuti in modo protetto, proprio per evitare che qualsiasi di loro potesse essere esposto al Virus.