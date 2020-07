Nuova anticipazione di Temptation Island, una fidanzata è scoppiata in lacrime dopo un video visto nel pinnettu: cosa è successo.

Nonostante manchino pochissime ore alla primissima puntata di Temptation Island, il profilo social del programma continua a condividere brevissimi video di anticipazioni. Dopo quello che riprende Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Nazzaro, mentre balla e si diverte in compagnia di diverse single, questo di pochissimi istanti ha mostrato una delle sei fidanzate in lacrime per un video visto nel pinnettu. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa abbia mai potuto vedere la giovane per suscitare in lei una reazione così. Fatto sta che, stando alle parole pronunciate mentre si allontana dalle sue compagne visibilmente disperata, non fanno presagire affatto nulla di buono. Ecco, ma di chi stiamo parlando? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Temptation Island, una fidanzata scoppia in lacrime appena uscita dal pinnettu: cosa ha visto?

Il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che hanno deciso di prendere parte all’edizione attuale di Temptation Island è iniziato già da diverse settimane. Eppure, sembrerebbe che le cose non si stiano mettendo per nulla bene per nessuno di loro. Stando a quanto trapelato da alcune anticipazioni svelate sul profilo social ufficiale del programma, sono davvero tantissimi i momenti di sconforto o i falò infuocati a cui assisteremo nel corso della prima puntata. Pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, ne è stato pubblicato un altro. In questo brevissimo filmato, si vede una delle sei fidanzate scoppiare in lacrime dopo aver visto un video del suo fidanzato nel pinnettu. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa abbia visto esattamente. Fatto sta che, a quanto pare, la giovane sia davvero disperata.

‘Questa roba è allucinante’, ha detto Sofia dopo aver visto un video che riguarda il suo fidanzato nel pinnettu. È proprio per questo motivo che, in lacrime, decide di allontanarsi dalle sue due compagne di viaggio, e sfogarsi nell’atrio della casa.

Chi sono Sofia e Alessandro?

Al momento, non abbiamo molte informazioni su di loro. Fatto sta che, come svelato dai diretti interessati nel loro breve filmato di presentazioni, sembrerebbe che la loro storia dura da ben quattro anni e mezzo. E che Sofia, nel mentre stava ancora con Alessandro, ha frequentato per circa sei mesi un altro ragazzo. ‘Devo capire che non sia un amore malato’, ha detto Sofia. Differenti, invece, sono le parole di Alessandro: ‘Penso che sia per lei l’ultima spiaggia’. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo tra pochissime ore.