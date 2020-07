Temptation Island, una delle fidanzate è disperata: “Che pezzo di m****”

Temptation Island, una delle fidanzate è disperata ed esce di corsa dal pinnettu: “Che pezzo di m****”, volano parole durissime

Ormai mancano soltanto pochissime ore all’inizio di uno dei programmi più attesi e chiacchierati del l’estate, cioè Temptation Island. Il programma che ormai da anni tiene banco tutte le estati nella nostre nostre case… Il viaggio all’interno dei sentimenti raccontato col magistrale Filippi Bisciglia ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto emozionare, arrabbiare, dispiacere e talvolta anche commuovere… Ormai sono tantissimi i ragazzi e anche gli adulti che si sono appassionati alle vicende che ogni anno fanno scalpitare i telespettatori… Sono tantissime infatti quelle persone che riescono rispecchiarsi nelle vicende che vediamo susseguirsi sul piccolo schermo nel corso delle quattro settimane del programma. Ogni coppia porta alla luce problematiche, preoccupazioni e perplessità che ognuno di noi almeno una volta si è trovato a dover affrontare nella propria vita. Le coppie di quest’anno si prospettano essere davvero molto varie e siamo certi ci riserveranno delle belle sorprese, basti pensare che sono già tantissime le indiscrezioni che stanno venendo fuori. Le sei coppie che ormai da diversi giorni stanno vivendo all’interno del villaggio sardo, per poter vivere il loro viaggio nei sentimenti sono: Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro e Antonella Elia e Pietro delle Piane.

In una delle anticipazioni pubblicate poco fa possiamo ben vedere che nel villaggio delle ragazze si sta per scatenare un putiferio. Dal video possiamo ben vedere che una delle fidanzate è stata convocata nell’iconico pinnettu, dove in casi straordinari vengono convocati i fidanzati per essere messi al corrente degli atteggiamenti poco corretti della propria dolce metà. Stavolta è stata la volta della povera Valeria che è entrata nel programma con il fidanzato Ciavy, per riuscire a risolvere i loro problemi sentimentali. Il ragazzo infatti ha spesso avuto delle storielle al di fuori della sua relazione con Valeria…

La ragazza deve essere stata messa al corrente di qualche atteggiamento poco corretto del fidanzato attraverso un filmato. Si vede chiaramente che è sconvolta e corre fuori dal Pinnettu insultandolo: “Che pezzo di m****”. Insomma la ragazza è davvero sconvolta e anche noi siamo curiosi di vedere la puntata di stasera per sapere quanto è accaduto nel villaggio dei fidanzati.