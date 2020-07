Temptation Island, Andrea ha preso parte al programma con la sua fidanzata Anna: conoscete anche voi questo ‘particolare’ retroscena sulla loro storia?

Un’edizione di Temptation Island, ammettiamolo, davvero speciale. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha dovuto prendere tutti gli accorgimenti e le dovute misure di sicurezza opportune, ma anche perché, per la prima volta in assoluto, alle coppie ‘Vip’ si sono unite anche quattro ‘Nip’. Tra queste, spunta anche quella formata da Anna ed Andrea. Ecco, a proposito di quest’ultimo, cosa sappiamo su di lui? Nel corso del suo breve video di presentazione, il giovane romano aveva raccontato di avere 27 anni e di essere fidanzato con Anna da circa un anno e mezzo. Ecco, ma cosa sappiamo di più? A svelare ogni cosa è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, a distanza di pochissime ore dalla primissimi puntata di Temptation, ha voluto rendere noti qualche dettaglio in più sul giovane Andrea. Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Chi è Andrea di Temptation Island: età e lavoro

Andrea ed Anna formano una delle sei coppie che, per il settimo anno consecutivo, hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti a Temptation Island. Ecco, ma prima di scoprire come sarà andato a finire il loro percorso, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sul giovane romano? Come dicevamo precedentemente, a poche ore dall’inizio della primissimi puntata del programma, sapevamo poco e niente di lui. Grazie, però, al profilo social ufficiale del programma siamo riusciti a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita. Ed, ovviamente, sul suo lavoro. Ma procediamo con ordine. Come raccontato dal diretto interessato, Andrea Battistelli ha 27 anni ed è originario di Roma. È proprio nella Capitale d’Italia, quindi, che il giovane vive e lavora. Ecco, a proposito di questo, nel corso della prima puntata, abbiamo sentito più volte dire da Andrea di non essere pronto ancora a crearsi una famiglia perché dapprima vuole realizzarsi nel suo lavoro. La domanda, quindi, sorge spontanea: di che cosa si occupa il giovane ventisettenne? Stando a quanto traspare dal post in questione, sembrerebbe che Andrea sia impegnato nella macelleria di famiglia.

A volere partecipare a Temptation Island è Anna. Che, presa coscienza delle intenzioni del suo compagno, vuole capire che vale la pena continuare ad investire in questo rapporto.

Il ‘particolare’ retroscena sulla sua storia con Anna

Sono fidanzati da un anno e mezzo, come dicevamo precedentemente. Eppure, sembrerebbe che l’inizio della storia d’amore tra Anna ed Andrea abbia vissuto un periodo non molto facile. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, per il primo anno, i due abbiano vissuto la loro relazione di nascosto. E, soltanto quando la romana ha deciso di interromperla a causa dell’indecisione di lui, il giovane ventisettenne ha reso ufficiale la loro storia.