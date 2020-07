Temptation Island, chi è Anna: età, lavoro e il suo più forte desiderio

Temptation Island, Anna ha preso parte al programma in compagnia del suo compagno Andrea: ecco qual è il più forte desiderio della giovane romana.

Così come gli anni scorsi, anche per la settima edizione di Temptation Island, sono sei le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Chi per un motivo e chi per un altro, quindi, ciascuno dei concorrenti ha deciso di approdare sull’isola delle tentazioni dell’Is Morus Relais per capire se la rispettiva storia d’amore può continuare oppure no. Tra i dodici partecipanti di questa edizione, c’è anche la bellissima Anna. Fidanzata da un anno e mezzo con il suo Andrea, la romana ha deciso di partecipare al programma per capire se, realmente, vale la pena continuare a portare aventi questa relazione. Oppure se, purtroppo, deve gettare la spugna. Ecco, in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della seconda puntata ed, ovviamente, a fine percorso, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Ecco cosa ci ha fatto sapere il profilo social ufficiale del programma a poche ore dall’inizio della primissima puntata di Temptation.

Chi è Anna di Temptation Island: età e lavoro

Sebbene abbia catturato l’attenzione di tutto il pubblico di Temptation Island per la sua bellezza, maturità ed eleganza, cosa sappiamo di Anna? Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, la romana è entrata nel famoso e seguitissimo programma di Canale 5 in compagnia del suo fidanzato Andrea per cercare di capire se la loro storia ha futuro oppure no, ma cosa sappiamo esattamente di lei? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il profilo social ufficiale del programma, che, a pochissime ore dall’inizio della primissima puntata, ha voluto rendere noti più dettagli su di lei ed, ovviamente, su tutti gli altri concorrenti di questa edizione. È proprio grazie a questo, infatti, che siamo venuti a sapere che Anna è nata a Roma ed ha 37 anni. Nella vita, la giovane è impegnata come parrucchiera insieme a sua sorella. Ma non solo. Anna, infatti, è anche mamma di due splendidi figli.

A voler partecipare al programma, come dicevamo precedentemente, è stata Anna stessa. Che, a distanza di un anno e mezzo dalla loro relazione, ha bisogno di capire moltissime cose sul suo compagno.

Il forte desiderio della romana

Come ogni donna maturi che si rispetti, anche Anna ha un unico grande desiderio: diventare nuovamente madre. Nonostante le sue due figlie di 11 e 9 anni, la romana ha intenzione di creare una famiglia con Andrea. A differenza di lui. Che, come raccontato, adesso ha altre priorità.

Secondo voi, a fine percorso, Anna riuscirà a togliersi tutti i dubbi? Ed Andrea, dal canto suo, sarà pronto a fare il grande passo?