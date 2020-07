Cecilia Rodriguez preoccupata: ‘Fa fatica a camminare’, cos’è successo

In alcune sue recentissime Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si è mostrata letteralmente preoccupata: cosa è successo all’argentina.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Cecilia Rodriguez è solita tenere aggiornati tutti i suoi sostenitori su quanto le accade durante le sue giornate. Non soltanto, quindi, foto più che mozzafiato da sola, in compagnia di sua sorella o del suo fidanzato Ignazio Moser, ma anche delle vere e proprie ‘confessioni’ con i suoi followers. Con loro, lo sappiamo, la splendida argentina ha uno splendido rapporto. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, non può affatto fare a meno di renderli partecipi della sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, anche pochissime ore fa. Quando, in diretto collegamento dalla sua abitazione milanese, la modella ha voluto parlare un po’ con i suoi sostenitori di quanto le sta accadendo in questi ultimi giorni. E così, visibilmente preoccupata, ha raccontato per filo e per segno cosa la turba in questo periodo.

Cecilia Rodriguez preoccupata: cosa le è successo

Spesso e volentieri, come dicevamo precedentemente, Cecilia Rodriguez si è raccontata e confessata ai suoi milioni di sostenitori su Instagram. Oltre a condividere con loro delle splendide e mozzafiato fotografie, l’argentina è anche solita renderli partecipi di quanto le succede durante le giornate. Lo ha fatto, ad esempio, quando, a causa della quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus, la giovane Rodriguez non ha mai perso occasione di poterli aggiornare su quanto combinava nella tenuta Moser in Trento. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. In diretto collegamento dal divano della sua abitazione, Cecilia si è mostrata visibilmente preoccupata ai suoi seguaci Instagram. Perché? Ovviamente, nulla di grave. Piuttosto, la giovanissima modella argentina ha raccontato ai suoi sostenitori di Aspirina, la vera e propria mascotte di casa Rodriguez – Moser, e soprattutto del suo problema di salute.

Sembrerebbe, stando a quanto si apprende dalle sue parole, che, in questi ultimi giorni, Cecilia sia solita trasportare Aspirina in giro con il carrozzino. Perché? Sempice: la piccola cagnolina si è fratturata la gamba. È proprio per questo motivo, come ha raccontato anche la giovanissima Rodriguez, nei prossimi giorni sarà costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. ‘Si è rotta l’altra zampa. Purtroppo, mi dispiace tantissimo, ma dovremo fare l’intervento sull’altra gamba’, ha iniziato a raccontare l’argentina ai suoi sostenitori. Non nascondendo, com’è giusto che sia, la sua preoccupazione. ‘Sperando che vada tutto bene. L’intervento lo faremo settimana prossima’, ha concluso la Rodriguez prima di mostrare la sua cucciola rilassata e dormiente sul divano. Ed, ovviamente, rassicurare i suoi sostenitori delle attuali condizioni di salute di Aspi.