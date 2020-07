Come sta oggi Cynthia Wells di Vite al Limite: la storia della donna, il suo rapporto con il cibo e l’intervento di bypassa gastrico.

Cynthia Wells ha iniziato un lungo percorso di dimagrimento insieme al Dottor Nowzaradan e alla squadra di Vite al Limite. La donna era approdata nel programma con un peso vicino ai 300 chili e quindi, fortemente obesa. Come sempre il medico ha cercato di mettere a dieta la donna, obbligandola a perdere molto peso e, solo successivamente, sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Cynthia oggi come è diventata? Come sta la donna e come procede il percorso di dimagrimento?

La storia di Cynthia

La storia di Cynthia Wells, come quella di tanti altri pazienti, è complicata. Madre di 5 figli la donna, che ha sempre avuto un rapporto particolare con il cibo, quando sono nati i suoi pargoli ha smesso di prendersi cura di se stessa. Si è incentrata unicamente su di loro e ad un certo punto si è resa conto che questa tecnica però li metteva a rischio. Se lei fosse morta, sarebbero rimasti soli. Questa è stata quindi una leva molto importante che ha spinto Cynthia a rivolgersi a Vite al Limite.

Quanti chili ha perso?

Purtroppo inizialmente considerò la dieta assegnatale dal Dottor Nowzaradan a Houston troppo rigida. Così Cynthia Wells pensò di poter fare meglio da sola. Chiaramente da subito non perse molto peso, così le si suggerì di andare in terapia, ma la donna si rifiutò, sostenendo che non aveva più la minima intenzione di soddisfare le aspettative degli altri. Alla fine però Cynthia si impegnò moltissimo con la dieta e riuscì a farsi sottoporre anche all’intervento chirurgico di perdita del peso.

Come sta oggi Cynthia di Vite al Limite?

Cynthia Wells di Vite al Limite oggi sta bene. Ha perso molto peso e sta cercando di bilanciare al meglio il suo lavoro, la vita da mamma e la dieta. Nel lungo percorso di dimagrimento ha perso molto peso, l’abbiamo vista veramente migliorare e non mollare. Un bellissimo risultato insomma per la paziente del Dottor Nowzardan che, a breve, dovrebbe anche essere in grado di sottoporla ad un intervento di rimozione della pelle in eccesso.