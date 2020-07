Diletta Leotta, spiacevole imprevisto per la conduttrice sportiva mentre era a lavoro: le immagini sono su Instagram, cosa le è successo.

Sempre molto attiva sul suo canale Instagram ufficiale, Diletta Leotta non perde mai occasione di poter interagire ed aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Spesso e volentieri, la conduttrice sportiva di DAZN ha reso partecipi i suoi numerosi ed accaniti followers di quanto le succede durante le sue giornate. Che possa riferirsi ai suoi momenti di vita lavorativa o di vita quotidiana, la bellissima siciliana non perde mai occasione di poter rendere participi i fan di tutto ciò le capita. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento dal campo di calcio ‘Gewiss Stadium’ per il match di Serie A, la giovanissima Leotta non ha potuto fare a meno di mostrare loro le immagini di uno spiacevole imprevisto capitatole mentre era a lavoro. Un vero e proprio inconveniente, c’è da ammetterlo. Che, tuttavia, ha lasciato completamente sconcertata e a bocca aperta Diletta. Cosa le sarà mai successo? Ovviamente, nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Diletta Leotta, spiacevole imprevisto a lavoro: l’inconveniente sul campo da calcio

Dopo qualche mese di completa mancanza a causa dell’emergenza Coronavirus, il campionato di calcio di Serie A è finalmente ritornato a fare compagnia a tutti i suoi appassionati. Ed insieme ad esso, com’è giusto che sia, è ritornata anche la bellissima e simpaticissima Diletta Leotta su DAZN. È proprio per questo motivo che, in occasione del match Atalanta-Napoli di Giovedì 2 Luglio, la giovanissima siciliana si è mostrata in perfetta forma sul campo ‘Gewiss Stadium’. Tutto procedeva alla grande, i padroni di casa conducevano la partita con due reti di scarto, fino a quando, ad un certo momento, si è verificato un vero e proprio inconveniente. Un imprevisto non affatto da poco, quindi. Che Diletta, com’è suo solito fare, non ha potuto fare a meno di non documentare. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Ebbene si. È proprio questo che, purtroppo, è capitato a Diletta Leotta. Durante il match di Serie A di Giovedì 2 Luglio, si è abbattuto su Bergamo un violento temporale. Che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, ha costretto la giovanissima conduttrice sportiva a camminare letteralmente con i piedi dell’acqua. E così, giunta nel camerino al riparo, ha esclamato: ‘Non ho una cosa asciutta’.

Spiacevole imprevisto, quindi. Che, tuttavia, non ha affatto scalfito la professionalità e bravura della giovane Leotta.