Emma Marrone commenta in diretta la prima puntata di Temptation Island: il video è imperdibile e conquista una pioggia di like e condivisioni

Sono milioni i telespettatori che ieri sera hanno visto ha prima puntata di Temptation Island, per la prima volta vip e nip insieme. Tantissime sono le persone comuni che aspettavano l’inizio del programma per godere di una boccata di aria fresca, ma spulciando su Instagram sono tantissime anche le persone famose che hanno seguito il programma in diretta, con amici e parenti, pubblicando le loro opinioni e le loro impressioni a caldo. Tra questi sicuramente tantissimi ex concorrenti del programma che lo guardano con piacere per mettere a confronto le esperienze che hanno vissuto loro, con quelle che stanno vivendo invece i protagonisti di ora. C’è da dire che il programma ieri sera è iniziato col botto, nel vero senso della parola e il pubblico ha già i suoi beniamini preferiti. Molti sono i vip che si stanno scatenando nelle imitazioni dei protagonisti di quest’anno e tra questi c’è sicuramente la bellissima cantante salentina Emma Marrone che ha seguito con divertimento la puntata di ieri sera e ha deciso di pubblicare un video su tiktok.

Emma Marrone commenta Temptation Island: il video è davvero imperdibile

La cantante salentina non è conosciuta soltanto per il suo strabiliante talento, ma anche per la sua innata simpatia, il che non è affatto poco! La cantante infatti spesso e volentieri intrattiene il pubblico con il suo fare schietto e giocherellone, provocando l’ilarità dei presenti. E’ quello che è accaduto ieri sera, quando ha deciso di guardare con le amiche la prima puntata di Temptation Island. La cantante attraverso alcune stories sul suo account ufficiale Instagram ha deciso di condividere con tutti i suoi followers quelli che erano i suoi pensieri in merito alla puntata. Tra una stories e l’altra abbiamo notato che la ragazza ha deciso di produrre un tik tok con una delle parti più salienti della puntata che ha visto come protagonista Sofia.

Abbiamo pensato di condividere immediatamente con voi questo video, che a noi è piaciuto moltissimo. La cantante è davvero bravissima e l’imitazione della povera Sofia le è riuscita davvero molto bene! Vi consigliamo di andare a visitare il suo profilo Tik Tok per vedere altri imperdibili video che la cantante ha postato! Non c’è che dire, davvero tantissimi complimenti!