Gemma Galgani su Instagram e la riflessione su Temptation Island. Ma Nicola dov’è?

La dama di Torino, Gemma Galgani, regina indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, ultimamente è molto attiva sui social. Purtroppo non ci sta informando molto sulla sua relazione con il giovanissimo Nicola Vivarelli e la curiosità attanaglia tutti i suoi fan. Al di là di questo però Gemma sta continuando a tenere informati i suoi followers sulla sua storia pubblicata sul settimanale di Maria De Filippi e soprattutto ha commentato il ritorno in tv di un programma amatissimo, Temptation Island.

Temptation Island, Gemma Galgani riflette su Instagram

“Finalmente ritorna Temptation – scrive Gemma Galgani su Instagram che precisa – Una delle mie trasmissioni preferite, perché si parla esclusivamente di sentimenti, che vengono messi alla prova in un contesto meraviglioso di sole e mare, che, mai come quest’anno, tutti speriamo di goderci, almeno per qualche giorno”. Gemma continua così a commentare il programma e ne dà una sua personale interpretazione spiegando che al di là della bellezza della location, le tentazioni ci sono anche nella vita di tutti i giorni, ma a Temptation Island c’è di più. “Quello che più mi piace in assoluto – spiega la Dama di Torino – È che quando una coppia ne esce immune ed affiatata, è doppiamente vincente, perché il loro rapporto è rinforzato, il loro amore ai massimi livelli, la voglia di stare insieme incontenibile”. Gemma del resto lo sappiamo, ama l’amore più di se stessa e un programma come Temptation è sicuramente per lei molto importante ed emozionante.

Vedrà l’atteggiamento di molti uomini fidanzati quando sono da soli e chissà, magari potrebbe farla riflettere anche sulla sua personalissima storia con Nicola. A patto che questa ancora continui. “Sarò inchiodata davanti alla TV! Un grande augurio a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione con professionalità e sentimento” chiosa Gemma.