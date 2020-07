Ida e Riccardo, colpo di scena: la conferma è appena arrivata

Ida e Riccardo, colpo di scena per la coppia di Uomini e Donne: la conferma è appena arrivata; ecco cosa è accaduto.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è senza dubbio una delle più amate di sempre. E delle più turbolente! Si, perché i due protagonisti del Trono Over hanno dato vita a un vero e proprio tira e molla infinito, sia negli studi di Uomini e Donne che all’esterno. I sentimenti tra i due sono sempre stati forti, ma le incomprensioni e diversità caratteriali hanno rappresentato grandi ostacoli. Ma oggi tutti si chiedono: come vanno oggi le cose tra Ida e Riccardo? Ebbene, ne è passato di tempo dall’ultima volta che si sono mostrati insieme. I due hanno trascorso insieme la quarantena, a casa di Ida, da cui sono sono anche collegati durante una puntata di Uomini e Donne. Dopo questo, il nulla. Le voci di una nuova crisi, sul web, si sono fatte sempre più insistenti, ma i diretti interessati non si sono espressi. Almeno fino a poco fa. Nelle ultime ore, è trapelata una dichiarazione di Ida su Uomini e Donne Magazine: una dichiarazione preoccupa i fan della coppia. Scopriamo di più.

Ida e Riccardo, la conferma è appena arrivata: nuova crisi di coppia negli ultimi mesi

Nuova crisi tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne? Purtroppo sembra proprio di si! Quelle che finora erano solo voci, sembrano aver trovato conferma. L’ex dama del Trono Over ha lasciato una breve dichiarazione al magazine ufficiale della trasmissione. Ecco le sue parole: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio”. Parole che non sembrano promettere bene: cosa sarà accaduto tra la coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi. Come anticipato, Ida non ha raccontato i dettagli delle ultime settimane. Ma questo avverrà nel prossimo numero del magazine, in cui la Platano si racconterà a cuore aperto, spiegando cosa non ha funzionato negli ultimi mesi con Riccardo.

Non ci resta, quindi, che attendere la prossima settimana per scoprire le ultime su una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. E voi, cosa pensate di Ida e Riccardo? Pensate che si tratti di una semplice crisi passeggera o è davvero finita tra i due ex protagonisti del Trono Over?