Ilary Blasi mostra il suo look estivo: quell’accessorio colpisce tutti, e voi lo indossereste?

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Con ogni probabilità, la vedremo al timone della prossima edizione de L’Isola dei famosi, che andrà in onda agli inizi del 2021- Nel frattempo, però, i fan possono ammirare la meravigliosa Ilary Blasi anche sui social! Forse non tutti sanno, infatti, che Lady Totti è molto attiva su Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E dei suoi look! Gli outfits della conduttrice non sono mai banali, e, molto spesso, sono dettagli e accessori a risaltare agli occhi dei followers. È quello che è accaduto anche con l’ultimo selfie pubblicato dalla bella Ilary. Un accessorio sfoggiato dalla conduttrice ha catturato l’attenzione dei fan. Scopriamo di cosa si tratta!

Ilary Blasi mostra il suo look estivo: la fascia turbante è utilissima per le giornate al mare

È difficile che uno scatto pubblicato da Ilary Blasi sui social possa passare inosservato. Anzi, diciamo, è davvero impossibile! La bellissima conduttrice è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo e, anche su Instagram, Ilary è super seguita! Con i suoi followers, la conduttrice condivide foto e video delle sue giornate, e, molto spesso, ama mostrare dettagli del suo look. È quello che ha fatto anche qualche ora fa, con un selfie che ha incantato i followers. A colpire tutti, un accessorio che la Blasi indossa e che valorizza alla perfezione lo sguardo della conduttrice. Si tratta della fascia turbante per capelli, un vero e proprio must-have per il periodo estivo. Un look davvero adatto alla bella stagione, date un’occhiata:

Una fascia modello ‘turbante’ color petrolio, quella indossata da Ilary, che lancia un accessorio decisamente utile. Un modo per sembrare sempre perfette, anche quando i capelli non sono proprio a posto, come accade spesso durante le giornate di mare. Un selfie che diventa quasi un ‘consiglio’ per questa estate che è appena iniziata! E voi, cosa ne pensate della scelta di Ilary? Acquisterete una fascia per le vostre vacanze?