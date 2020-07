Temptation Island, Marco Guercio è uno dei tentatori dell’attuale edizione del programma, ma vi ricordate dove l’abbiamo già visto?

Parliamoci chiaro: non è estate se, in queste calde serate, non ci fa compagnia Temptation Island. E così, a distanza di più di un anno dalla scorsa edizione, Giovedì 2 Luglio, è finalmente iniziata l’edizione del 2020. Certo, una stagione che, com’è giusto che sia, rispetta alla grande le dovute accortezze e precauzioni a causa dell’emergenza Coronavirus, ma che senza alcun dubbio, come al suo solito, non deluderà affatto le aspettative dei suoi cari ed affezionati telespettatori. Nel corso della prima puntata, lo sappiamo, è accaduto davvero di tutto. Le sei coppie sono sbarcate nel villaggio dell’Is Morus Relais. Ed hanno iniziato a conoscere tutte le tentatrici e i tentatori. Ecco, a proposito di questo, avete visto che nel parterre dei single c’è anche un volto che non è affatto sconosciuto al pubblico italiano? Parliamo, infatti, di Marco Guercio. Bellissimo e con un fisico più che prestante, il giovane si è facilmente fatto conoscere ed apprezzare. Ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Chi è Marco Guercio, il tentatore di Temptation Island: età, lavoro ed Instagram

Fisico prestante, occhi verdi e sguardo seducente: sono queste le caratteristiche che non sono affatto passate inosservato di Marco Guercio. Sbarcato sulla spiaggia dell’Is Morus Relais per ‘tentare’ le sei coppie che hanno preso parte a Temptation Island, il giovane si è facilmente contraddistinto per la sua bellezza. Ecco, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lui? Come dicevamo precedentemente, il bel Guercio non è affatto un volto sconosciuto. Ma, prima di passare in rassegna dove l’abbiamo visto, cerchiamo di capire qualche cosa in più sulla sua età, sul suo lavoro ed, ovviamente, se ci è possibile ‘spulciare’ sul suo profilo Instagram. Innanzitutto, Marco è nato il 18 Gennaio del 1983 a Palermo, in Sicilia. Anche se, adesso, vive a Roma. Dove, stando a quanto si apprende, svolge il suo lavoro. Ecco, a proposito di questo, cosa fa nella vita? Come svelato dal diretto interessato nel corso del suo breve video di presentazione condiviso su Witty Tv, Marco è un parrucchiere. Ed attraverso le donne, stando alle sue parole, il giovane siciliano esprime la sua forma d’arte.

Ovviamente, Marco è single, altrimenti non avrebbe potuto prendere parte a Temptation Island. Tuttavia, il giovane siciliano ha dichiarato di essere attratto dalla classica donna mediterranea. Quindi, mora e formosa, ma anche con un po’ di ‘quoziente intellettivo, altrimenti non si va da nessuna parte’. Siete curiosi di saperne di più? Seguitelo su Instagram con il nickname marcoguercio18, non ve ne pentirete affatto!

Vi ricordate dove l’abbiamo già visto?

Ve l’avevamo detto: Marco Guercio non è affatto un volto sconosciuto a tutto il pubblico italiano. Seppure siano passati diversi anni, è bene che voi sappiate che Temptation Island non è affatto il primo programma televisivo a cui il giovane siciliano prende parte. Piuttosto, nel 2013, l’attuale tentatore ha partecipato a Uomini e Donne ‘Ragazzi e Ragazze’. Il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5 procedeva alla grande. Fino a quando, in seguito ad una furibonda lite con Tina Cipollari, ha deciso si abbandonarlo per sempre. L’isola delle tentazione gli farà scoprire l’amore? Non ci resta che scoprirlo!