Come partecipare alle selezioni di Masterchef 2020: i provini, i casting e la speranza di essere scelto.

Chi ama la cucina ha un sogno: aprire un ristorante tutto suo. Ecco allora che per rendere tutto realtà, un reality come Masterchef diventa la chiave vincente! Dopo tanta paura per via del Coronavirus e del rischio di contagio crescente, ora anche il mondo della televisione sta riprendendo e così sappiamo che sono in corso i casting per la nuova edizione di Masterchef 2020. Dopo la vittoria di Antonio Lorenzon, quest’anno i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo sono alla ricerca di qualcuno di speciale e di innovativo, ma che sappia fare tutto, anche le ricette più semplici della tradizione.

Come iscriversi ai casting per Masterchef

Se siete bravi in cucina, avete un carattere interessante, una storia importante e soprattutto tanta voglia di mettervi alla prova ogni giorno sappiate che Masterchef è ciò che fa per voi. Per partecipare ai casting e alle selezioni per l’edizione 2020 del programma basta cliccare su: http://masterchef.sky.it/casting-selezioni. Ma non solo. come riporta il video di presentazione dei casting pubblicato alcuni giorni fa sul canale Instagram ufficiale di Masterchef, è importante anche aprire bene le orecchie e seguire le indicazioni dei tre giudici nel video. Come funzionano le selezioni? Bisogna accedere al proprio Sky ID, crearne uno se non lo si ha e poi compilare il form.

Chiaramente ci sono molti passaggi e step da fare prima di procedere con le selezioni davanti ai giudici e alle telecamere di Masterchef. Ma se siete veramente appassionati di cucina, avete il sogno e il desiderio di aprire un ristorante tutto vostro… beh. Allora c’è poco da fare: dovete assolutamente provare a superare e partecipare le selezioni e i casting per diventare il nuovo Masterchef d’Italia.