Il personaggio della settimana, Filippo Bisciglia: 7 volte Temptation Island

Il personaggio della settimana è Filippo Bisciglia: il conduttore romano per la settima volta consecutiva alla guida del reality show Temptation Island

Filippo Bisciglia lo abbiamo conosciuto durante la sesta edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia, il romano mise in mostra tutto il suo carattere: testardo, divertente, sensibile, umile e maturo. Filippo riuscì a conquistare una buona fetta di pubblico, mentre l’altra preferì Augusto De Megni, del quale colpì la tremenda storia del rapimento avvenuto all’età di 10 anni per mano dell’Anonima sarda. In quell’edizione, Filippo si fidanzò con Simona Salvemini, storia tramontata poco dopo la fine del reality show. Oltre a conquistare il pubblico e il cuore della bella Simona, Bisciglia ottenne anche preziose collaborazioni. Subito dopo il reality show infatti, Filippo partecipò al “Candidato” di Marco Liorni, incise un album con la casa discografica di Eros Ramazzotti e figurò in alcune serie televisive come “Un posto al Sole” e “Distretto di Polizia“. Il successo, però, è arrivato nel 2014, quando è stato scelto per condurre Temptation Island, programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda in prima serata su Canale 5.

Filippo Bisciglia, 7 volte Temptation Island

Quella appena iniziata è la settima edizione consecutiva di Temptation Island con al timone Bisciglia. Cambiano le coppie in gioco, cambiano i tentatori e le tentatrici, ma il conduttore resta sempre lo stesso. Non esiste Temptation Island senza Filippo e ormai potremmo dire anche che non esiste Filippo senza Temptation Island. Il romano si è cimentato in altre prove, nello scorso autunno ad esempio ha partecipato ad Amici Celebrities, ma nessuna delle vesti gli sta bene come quella di conduttore del reality show di Canale 5. Le frasi pronunciate dal conduttore durante le puntate di Temptation Island sono ormai divenute celebri sul web: “Ho un video per te” oppure “Tutto questo è Temptation Island”. Il pubblico lo ama e gli ascolti sorridono alla rete del Biscione.

Il personaggio della settimana non può che essere lui. Bisciglia veste per la settima volta consecutiva i panni di conduttore di Temptation Island e non avverte assolutamente la pressione delle “concorrenti”. L’altra versione, quella Vip, è passata da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi e adesso (per la terza, in onda in autunno) è in ballo il nome di Ilary Blasi. La versione ‘Nip’, invece, ha un solo padrone e ci sembra giusto così. Filippo è riuscito a creare un rapporto empatico sia con tutte le coppie che sono passate dal villaggio sardo sia soprattutto con il pubblico. Serio ed esperto, ma sempre pronto a mettere il professionista da parte quando serve. Guai a toccare Bisciglia e anche quest’anno “Benvenuti all’Is Morus Relais”.