Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco è intervenuto con la voce rotta dopo le polemiche di questi ultimi giorni: le parole da brividi.

Attualmente al timone della magnifica e seguitissima trasmissione di Rai Uno ‘Io e Te’, in questi ultimi giorni, Pierluigi Diaco ha fatto tanto parlare di sé. Non soltanto per la presunta lite con Alberto Matano fuori gli studi della Rai che, tra l’altro, prontamente il conduttore televisivo ha voluto chiarire, ma anche per alcuni atteggiamenti che, sul web, hanno creato delle vere e proprie polemiche. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata odierna della sua trasmissione, il buon Diaco ha voluto tenere un discorso più che da brividi in diretta televisiva. E così, con la voce rotta e visibilmente emozionato per quello che stava per dire, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha ampiamente spiegato il perché di questo suo ‘temperamento’. Ecco tutti i dettagli.

Pierluigi Diaco risponde alle polemiche di questi giorni: il discorso a Io e Te

Ospite della puntata odierna di ‘Io e Te’, è stato Flavio Insinna. Che, oltre a ripercorrere i momenti salienti della sua immensa carriera televisiva, ha fatto prendere spunto a Pierluigi Diaco per un vero e proprio discorso da brividi. Come dicevamo precedentemente, in questi ultimi giorni, il conduttore televisivo è stato al centro di alcune polemiche, a causa di alcuni atteggiamenti che, per il popolo web, non sono affatto piaciuti. È proprio per questo motivo che, con la voce rotta e visibilmente emozionato, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha voluto mettere le cose in chiaro. ‘Lo sai che mi hanno detto in questi giorni? Mi hanno invitato a riflettere sul mio temperamento. E poi mi hanno anche detto ‘attento, perché nel mondo in cui viviamo oggi, qualsiasi cosa tu dici può essere registrata e data a qualcun’altro. Se la registrazione finisce da qualche altra parte, si può pensare che quel momento di ira assomiglia al tuo carattere, al tuo modo di essere’, ha iniziato Pierluigi Diaco. Ma non solo.

Dopo aver spiegato le parole che, in questi ultimi giorni, gli sono state riferite, Pierluigi Diaco ha continuato a dire: ‘Lo voglio dire pubblicamente: io ogni tanto, come Flavio, ho perso la lucidità e ho perso anche la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole, è perché chiedevo aiuto’. Per, poi, concludere: ‘Fare questo mestiere con la passione, con la dedizione con cui la facciamo io e questo signore qui (Flavio Insinna, ndr), a volte può portare a perdere la pazienza.