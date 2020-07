In alcune Instagram Stories di pochissimi istanti fa, Stefano De Martino ha smentito categoricamente la notizia del tradimento con Alessia Marcuzzi.

La notizia bomba è stata lanciata pochissime ore fa, eppure è stata già smentita dal diretto interessato. Stando a quanto si apprende da una clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia, sembrerebbe che dietro l’addio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia stata la scoperta, da parte dell’argentina, del presunto tradimento di suo marito con Alessia Marcuzzi. Ebbene si. Appurato che tra la conduttrice romana e suo marito Paolo Marconi Calabresi non ci sia affatto aria di crisi, come si diceva nei mesi scorsi, sembrerebbe che l’ex colonna portante sia stata il motivo delle separazione del napoletano con la bella argentina. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! A smentire categoricamente e prontamente questa fake news è stato il diretto interessato. Che, tramite diverse Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha voluto raccontare tutta la sua verità sulla questione. Ecco le sue parole.

Stefano De Martino smentisce il tradimento con Alessia Marcuzzi: le sue parole

Come sottolineato anche dal diretto interessato nel corso di queste sue recentissime Instagram Stories, in questo ultimo periodo, Stefano De Martino è al centro dell’attenzione di tutti. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si propagano delle vere e proprie fake news che tentano di fare chiarezza sul reale motivo delle separazione del napoletano con Belen Rodriguez. L’ultima, come dicevamo precedentemente, è stata lanciata qualche ora fa. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che il matrimonio tra l’argentina e il conduttore di Made in Sud sia terminato quando la Rodriguez abbia scoperto del tradimento di suo marito con Alessia Marcuzzi. Ecco, è davvero andata così? Nient’affatto! Anzi, a svelare ogni cosa è De Martino stesso. Che, sul suo canale social ufficiale, ha fatto chiarezza.

Non soltanto, quindi, Stefano ha dichiarato di essere consapevole di essere al centro dell’attenzione di tutti, ma ha anche e soprattutto, oseremmo dire, clamorosamente smentito questa fake news di qualche ora fa. ‘Ho appena attaccato con Alessia e con Paolo, che sono miei due grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata, nonostante il fastidio per una notizia del genere’, ha detto il bel De Martino ai suoi sostenitori. Rassicurandoli che, qualora si dovesse fidanzare o innamorare, sarà il primo a dirlo a tutti. Nel frattempo, ‘godetevi l’estate e basta’.