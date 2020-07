Temptation Island 2020, chi sono le tentatrici: tutti i nomi

Temptation Island 2020 è partito: ecco chi sono le dodici tentatrici di questa edizione e tutti i loro nomi, qualcuna già è conosciuta

È iniziata l’ottava edizione di Temptation Island. Il reality show, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è andato in onda per la prima volta nel 2005, salvo poi fermarsi e riprendere in pianta stabile nel 2014. Il conduttore è sempre Filippo Bisciglia, così come la sigla è sempre di Rihanna e la location è sempre il villaggio sardo dell’Is Morus Relais. La prima puntata ha registrato un boom di ascolti. Oltre tre milioni e mezzo di spettatori, il 23% di share e come ogni anno un successo assicurato. Le coppie di questa nuova edizione sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; Antonio Martello e Annamaria; Sofia Calesso e Alessandro Medici; Andrea “Ciavy” Maliokapis e Valeria Liberati; Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La prima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha regalato sorprese e colpi di scena. La maggior parte delle coppie, dopo solo pochi giorni dall’ingresso nel villaggio delle tentazioni, sono già in crisi. Si salvano solamente le coppie famose, ma le anticipazioni non lasciano presagire nulla di buono.

Temptation Island 2020: chi sono le tentatrici

Le sei coppie in gioco nel reality show dovranno convivere per ventuno giorni con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Al termine del loro percorso si ritroveranno davanti ad un falò e decideranno se continuare la propria storia d’amore oppure uscire dal programma separati. Anche quest’anno tra i tentatori e le tentatrici non mancano ragazzi già noti al piccolo schermo. Tra i tentatori, ad esempio, figura Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, nonché sua ‘non-scelta’ (QUI I NOMI DI TUTTI I TENTATORI). Questi, invece, i nomi delle dodici ragazze single:

Anche tra le tentatrici figurano ragazze già abbastanza conosciute. Maria Luisa, ad esempio, è la figlia di Xavier Jacobelli, noto giornalista e direttore di Tuttosport. La ragazza ha condotto anche Top Calcio 24. La ‘figlia d’arte’, però, non è l’unica già nota: anche Benedetta Mottola ha condotto un programma per TV Luna ed ha partecipato all’ottava edizione di Ciao Darwin.

Solo nelle prossime puntate scopriremo se le tentatrici sono riuscite a fare breccia nel cuore dei fidanzati. I presupposti, però, ci sono tutti. Già nella prima puntata, Antonio Martello si è avvicinato molto ad una delle tentatrici e nelle prossime puntate potrebbe approfondire la conoscenza con lei.