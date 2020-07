Temptation Island 2020, chi sonoi dodici tentatori di questa nuova edizione del programma? Tutti i loro nomi e i loro lavori.

L’evento tanto atteso da diverse settimane a questa parte è, finalmente, arrivato. Proprio ieri, Giovedì 2 Luglio, è andata in onda la primissima puntata di Temptation Island 2020. Che, come al solito, ci ha regalato dei momenti davvero unici ed imperdibili. Non soltanto per tutte le emozioni che le sei coppie hanno iniziato a regalarci, ma anche per la smisurata bellezza di tutti i tentatori e di tutte le tentatrici. Ecco, la domanda, com’è giusto che sia, sorge più spontanea: ma chi sono i venti single che, per circa 21 giorni, devono ‘stuzzicare’ e tentare le sei fidanzate? Da come abbiamo potuto vedere dalla puntata andata in onda pochissime ore fa, ci sono alcuni volti per nulla sconosciuti al pubblico italiano. Parliamo, ad esempio, di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Oppure, volti che, sin dal primo momento, hanno conquistato l’interesse di tutti per il loro fascino. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? A svelare ogni cosa è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, pochissimi istanti fa, ha condiviso un video che svela qualche dettaglio in più su ciascun tentatore. Ma bando alle ciance! Ecco cosa occorre sapere sui giovani aitanti single di Temptation Island 2020.

Chi sono i dodici tentatori di Temptation Island 2020: tutti i nomi

Subito dopo l’ingresso di tutte le tentatrici delle sei coppie che hanno preso parte a Temptation Island 2020, a fare il loro ingresso sulla spiaggia dell’Is Morus Relais sono stati i dodici tentatori. Tutti bellissimi e con un fisico più che statuario, i giovanissimi single hanno catturato immediatamente l’attenzione. Non soltanto, com’è giusto che sia, delle sei ragazze fidanzate che andranno a vivere con loro ben 21 giorni, ma anche di tutto il pubblico femminile da casa. È proprio per questo che, a distanza di qualche ora dalla messa in onda della prima puntata, tutte sono più che curiose di conoscere qualche cosa sugli aitanti giovincelli. Ecco, siete pronti a capirne anche voi qualche cosa in più? Ecco i nomi dei dodici tentatori di Temptation Island 2020:

Ecco. Questi sono i nomi dei dodici tentatori di questa edizione di Temptation Island. E che, data il loro smisurato fascino, hanno facilmente catturato l’attenzione di tutti. Insomma, vedendo le loro presentazioni ed ammirando tutta la loro bellezza, una cosa possiamo dirvela con certezza: mai come quest’anno, ne vedremo sicuramente delle belle!! Voi, invece, cosa ne pensate?

Per ulteriori news su Temptation Island –> clicca qui