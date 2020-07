Temptation Island, spuntano le ex fidanzate di Antonio Martello: le accuse

Antonio Martello è nei guai: sulla pagina social di Temptation Island spuntano le (presunte) ex fidanzate, ecco le loro accuse

L’ottava edizione di Temptation Island è iniziata. La prima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha regalato già moltissime sorprese. Alcune coppie sono già in crisi. Alessandro ad esempio, dopo aver visto alcuni video nel pinnettu della sua fidanzata, la quale nega di averlo tradito, ha chiesto il falò anticipato. Solo nella prossima puntata però, in onda giovedì 9 luglio 2020, scopriremo se la fidanzata Sofia ha accettato o meno di presentarsi al falò di confronto anticipato. Alessandro e Sofia, però, non sono l’unica coppia in crisi. Valeria non è contenta del comportamento del suo fidanzato Ciavy e nel frattempo si consola tra le braccia del tentatore Alessandro. Situazione tranquilla, invece, per le due coppie vip, ma le anticipazioni della prossima puntata non lasciano presagire nulla di buono.

Temptation Island, spuntano le presunte ex fidanzate di Antonio Martello

Una delle coppie protagoniste della prima puntata del reality show delle tentazioni è quella formata da Annamaria e Antonio. La donna è molto innamorata del suo compagno, ma il passato non l’è sorride. Antonio, infatti, più volte ha mostrato di essere ‘poco fedele’ e per questo motivo ha deciso di partecipare al reality show per capire se può fidarsi o meno. Antonio, dal canto suo, è assolutamente sicuro del suo comportamento e prima di entrare nel villaggio dei fidanzati ha dichiarato: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”. Sin dai primi giorni nel villaggio dei fidanzati, però, Antonio ha dimostrato di non aver perso il ‘vizio delle donne’, legando a più di una tentatrice. Dall’altra parte del villaggio, la fidanzata Annamaria è totalmente sconsolata. Come se non bastasse, nei commenti alla pagina social del reality show sono comparse anche le presunte ex fiamme di Antonio. Diverse donne, infatti, hanno commentato il post dedicato alla coppia, scrivendo: “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio” – mentre qualcun’altra ha aggiunto – “Mai avuto dubbi su di lui. Grande attore“. Dai commenti delle donne, poi, emergono retroscena ancora più imbarazzanti per l’uomo: “Io addirittura sapevo che la figlia era la nipote…” – e un’altra ancora aggiunge – “Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia“.

Le parole delle ragazze sembrano confermare la tesi di Annamaria, ma non possiamo confermare nulla con certezza senza la replica di Antonio, che nel frattempo continua la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni.