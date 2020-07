Temptation Island, parlano i fratelli di Andrea: parole inaspettate su Anna, la fidanzata del giovane ristoratore.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Un’edizione super attesa, in cui a mettersi in gioco troviamo sia coppie famose che coppie ‘nip’. E, già nella prima puntata, i colpi di scena sono stati tantissimi. Tra le coppie che hanno suscitato maggior interesse nei telespettatori c’è senza dubbio quella formata da Andrea Battistelli ed Anna Boschetti. Lui 27 anni e lei 37, partecipano al reality perché Anna ha voglia di formare una famiglia ed avere un altro figlio da Andrea quanto prima (ne ha già due), ma il suo fidanzato preferisce aspettare ancora un po’ e realizzarsi prima sul piano lavorativo. Ma alcune parole di Anna non sono passate inosservate. A commentarle, sono intervenuti anche la sorella e il fratello di Andrea. Contattati da Fanpage.it, Serena e Pierluigi hanno espresso la loro opinione su quanto hanno visto ieri sere, nella prima puntata del reality. Scopriamo cosa hanno raccontato.

Temptation Island, parlano i fratelli di Andrea: ecco cosa pensano di Anna e delle sue parole

Andrea Battistelli ed Anna Boschetti formano una delle coppie di Temptation Island 2020. Un amore sincero, quello che li lega, ma alcune parole di Anna hanno suscitato non poche reazioni sul web. La fidanzata ha dichiarato di essere ‘diabolica, un’attrice nata’ e di essere disposta a tutto per ottenere ciò che vuole. Nello specifico, il matrimonio ed un altro bambino. A commentare le sue parole sono stati Serena e Pierluigi Battistelli, fratelli di Andrea. A Fanpage, Serena spiega di essere felice se suo fratello lo è, ma ammette che, a 27 anni, “vivere una storia con maggiore spensieratezze lo renderebbe più sereno”. Tra le altre cose, nella puntata di ieri, Anna ha anche sottolineato la situazione economica particolarmente agiata di Andrea: dichiarazione che hanno fatto dubitare molti sulla veridicità dei suoi sentimenti. Cosa ne pensa la sorella di Andrea? “Che si amino non lo metto in discussione…Non credo che quello di Anna sia solo un interesse economico o che lei voglia accasarsi, entrambi hanno la loro indipendenza”, questo il pensiero di Serena che spiega di avere un rapporto “normale” con la cognata: “Non rientra tra le mie migliori amiche ma ci rispettiamo perché è la compagna di mio fratello”. Serena non sa se la coppia uscirà insieme da Temptation poiché le registrazioni sono ancora in corso, ma ammette: “Se quella parte diabolica esiste davvero, mi auguro che esca da solo.”

Anche Pierluigi, fratello di Andrea, ha detto la sua su quanto dichiarato dalla cognata: “Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose”. Ma anche lui spiega che,quello tra Andrea e Anna è sempre stato un grande amore e che, se Andrea è felice, sarà contento per il fratello. Insomma, tutto è ancora incerto. Come proseguirà il percorso della coppia nei reality? Non ci resta che attendere la prossima puntata! Appuntamento a giovedì prossimo, in prima serata, su Canale 5!