Wanda Nara, la foto in costume da bagno incanta Instagram: lo sguardo seducente della conduttrice le vale una pioggia di like sul noto social network

Come ben sappiamo Wanda Nara è una vera e propria professionista di Instagram: influencer, imprenditrice, modella, opinionista, conduttrice. L’argentina è instancabile e dopo il lavoro di agente calcistico, la Nara si è data volentieri alla moda e al beauty. La donna ha infatti iniziato a produrre una sua linea di cosmetici che porta il suo nome, la sua firma e le sue idee. Bella e seducente, la sua linea di makeup rispecchia in pieno quello che è il suo modo di apparire agli occhi delle persone. Sul suo account ufficiale Instagram la donna conta milioni di followers che ormai da diversi anni la seguono con entusiasmo e la apprezzano. Il suo pubblico è variegato e proveniente da tutto il mondo, la donna ha infatti origini argentine, e si poi trasferita in Italia per seguire il marito all’Inter. Si è fatta apprezzare moltissimo anche in Italia, dove ha una bella schiera di seguaci e dove ha avuto la possibilità di condurre anche alcuni programmi televisivi.

Wanda Nara continua a tenere banco sui social network e in particolare su Instagram dove pubblica costantemente foto della sua vita quotidiana, del suo lavoro, del marito, dei figli e soprattutto della sua linea di cosmetici. Sono milioni le persone che la seguono che aspettano un suo post per riempirla di like e complimenti ed è un po’ quello che è successo anche ieri sera. Che è una bellissima donna è innegabile, che abbia delle forme prosperose anche. L’opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta tenendo banco su Instagram con le sue splendide fotografie in costume da bagno. Bellissima, con lo sguardo seducente e i costumi davvero glamour, la Nara tra le donne che maggiormente lancia trend in fatto di moda. La donna è seguitissima dalle più giovani che prendono spunto dai suoi look e cercano di somigliarle, utilizzando la sua linea di makeup per essere come lei.

Che è bellissima è innegabile e possiamo facilmente vedere che sotto la fotografia sono tantissime le amiche vip che hanno voluto farle i complimenti. Non c’è che dire, la bella Nara ha fatto nuovamente centro!