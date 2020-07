In alcune sue recentissime Instagram Stories, Anna Tatangelo ha mostrato la sua gioia a tutti i suoi sostenitori: cosa le è successo.

Vive un periodo più che florido per la sua carriera da cantante, Anna Tatangelo. Subito dopo la rottura ufficiale con Gigi D’Alessio, la giovane di Sora si è buttata a capofitto nel suo lavoro. Spesso e volentieri in sala discografica, la cantante non ha mai perso occasione di rendere partecipi i suoi sostenitori di questo nuovo ed inedito progetto lavorativo a cui ha preso parte negli ultimi mesi. E di cui, come raccontato in un nostro recente articolo, stiamo intravedendo i primi frutti proprio in queste ultime ore. Proprio ieri, Venerdì 3 Luglio, infatti, è uscito il nuovo singolo musicale della Tatangelo. Che, completamente in napoletano e in collaborazione con Geolier, noto e famosissimo rapper campano, ha segnato una vera e propria svolta nella sua immensa carriera. ‘Guapo’, questo è il titolo della canzone, è uscito da pochissime ore, eppure sta ottenendo un successo davvero smisurato. È proprio per questo motivo che la giovanissima Anna non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia. Ecco perché.

Anna Tatangelo non trattiene la sua gioia su Instagram: cos’è successo

‘È stata una notte molto lunga’, queste le parole che Anna Tatangelo ha utilizzato per descrivere le ore antecedenti all’uscita del suo nuovo singolo musicale. ‘Guapo’ è uscito da pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, ed, in effetti, sta riscuotendo un successo davvero incredibile. È proprio per questo motivo che la giovanissima cantante di Sora non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questa sua immensa gioia. D’altra parte, come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Pertanto, non poteva non condividere con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori questo sconsiderato successo.

‘Non vedevo l’ora che uscisse questo primo singolo, Guapo, primo singolo di un nuovo progetto e di un nuovo disco’, ha iniziato a dire la bellissima Tatangelo ai suoi sostenitori. Non perdendo, però, affatto occasione di poterli ringraziare di tutti i messaggi che, per l’occasione, i suoi followers hanno deciso di inviarle in privato. ‘Sono felicissima. Siamo partita alla grande’, ha concluso la cantante.

Non soltanto nuovo disco, ma anche un’altra novità

Sembra proprio che questo sia l’anno delle rivoluzioni per Anna Tatangelo. Ancora prima dell’uscita del suo nuovo singolo, la giovane cantante di Sora ha reso partecipi i suoi sostenitori di un’altra clamorosa novità. Di cosa parliamo? Semplice: del suo clamoroso cambio look. Non più, quindi, capelli mori, bensì biondi. Una cosa, però, è certa nonostante il cambiamento: è sempre bellissima.