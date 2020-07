Temptation Island, chi è la giovanissima e bellissima tentatrice Beatrice De Masi? Cosa occorre sapere su di lei e sulla sua pregressa vita privata.

È una delle tentatrici dell’attuale edizione di Temptation Island, Beatrice De Masi. ‘Sbarcata’ sull’isola delle tentazioni per permettere alle sei coppie in gioco di poter aver chiara la loro situazione con la rispettiva parteners, la giovane ragazza ha facilmente conquistato l’attenzione di un fidanzato in particolare. Parliamo di Alessandro, il compagno di Sofia. È proprio con lei che, appena entrato nel villaggio dell’Is Morus Relais, il quarantenne perugino si è raccontato e svelato. Provocando, com’è giusto che sia, una reazione da parte della sua compagna. Ecco. In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata e, soprattutto, scoprire se Sofia ha accettato la richiesta del falò di Alessandro, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla bellissima single? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Chi è Beatrice De Masi di Temptation Island: età, carriera ed Instagram

Forma fisica da togliere il fiato, capelli castani, sorriso smagliante ed occhi scuri e profondi: sono queste alcune caratteristiche che fanno chiaramente intendere la bellezza di Beatrice De Masi. Approdata sulla spiaggia dell’Is Morus Relais, la giovane tentatrice è stata facilmente notato da Alessandro. Che, sin dal primo momento, si è aperto e legato a lei. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Come raccontato dalla diretta interessata nel corso del suo breve video di presentazione per il canale social ufficiale del programma, Beatrice è davvero giovanissima. È nata, infatti, a Velletri, in provincia di Roma. Ed è nata il 4 Marzo del 1993. Insomma, la bella De Masi ha soltanto 27 anni. Eppure, nonostante la sua giovane età, ha le idee già molto chiare sul suo futuro. Come svelato dalla diretta interessata ad Alessandro nel corso della prima puntata di Temptation Island, dopo la chiusura di un suo shop, Beatrice ha facilmente trovato lavoro presso lo studio di un medico estetico. È proprio qui, infatti, che copre la mansione di segretaria.

Ma non è affatto finita qui. Beatrice ha tantissimi hobby. Oltre ad avere disegnati sul suo corpo, stando a quanto si vede dal suo profilo Instagram, diversi tatuaggi, la De Masi ha anche raccontato di avere interesse per tantissime attività. Lo sport, in primis. Ma anche lo shooping non scherza affatto.

Sapete che è stata fidanzata con un noto pilota?

Ovviamente, Beatrice De Masi è attualmente single. Altrimenti, come ben sapete, non avrebbe mai potuto prendere parte a Temptation Island. Ma, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, in passato, la giovane romana abbia avuto una relazione con un noto pilota. Lui è Daniele Di Meo. E, a quanto pare, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a Roma grazie ad un loro amico in comune.