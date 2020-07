Anche Belen Rodriguez come Emma Marrone: l’inaspettato gesto social dell’argentina dopo la rottura con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ed Emma Marrone, seppure siano due donne completamente diverse tra di loro, hanno un punto in comune: Stefano De Martino. Dapprima fidanzato con la cantante salentina durante il loro percorso ad Amici ed, in seguito, sposato con la modella argentina, l’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi ha saputo conquistare il cuore di entrambe le donne. Anche se, come ben sapete, in entrambi i casi, purtroppo, non è andata affatto a finire bene. Con l’ex vincitrice di Amici, lo sappiamo, è terminata dopo qualche anno dall’inizio della loro storia d’amore. E con Belen, invece, è terminata proprio recentemente, nonostante un tentativo di riappacificazione. Insomma, il conduttore di Made in Sud sembrerebbe essere un vero e proprio filo conduttore tra le due donne. Ma non è affatto finita qui. Perché un inaspettato ed incredibile gesto della showgirl, sul suo canale social ufficiale, di qualche ora fa, farebbe, ancora una volta, avvicinare le due donne. Ecco, a cosa ci riferiamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Belen come Emma: il gesto per Stefano dopo la loro rottura

Se da una parte c’è Stefano che, in queste ultime ore, è sotto gli occhi indiscreti di tutti per l’indiscrezione del presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, che, però, è stato prontamente smentito e chiario. Dall’altra c’è Belen Rodriguez che, oltre a far chiacchierare per la sua presenza a Napoli e la sua amicizia con Gian Maria Antinolfi, è riuscita a conquistare l’attenzione per un ‘particolare’, inaspettato ed incredibile gesto social. Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’argentina ha condiviso la foto di una sedia sdraio e, a corredo dello scatto, ha scritto: ‘E adesso siediti’. Fin qui, tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che queste tre parole aprono la magnifica canzone di Riccardo Cocciante ‘Bella senz’anima’. Vi ricorda niente? Ebbene si. Non vi state affatto sbagliando. È la stessa canzone che nel 2012, appena resa ufficiale la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Emma Marrone ha cantato ad Amici in modo più che straordinario.

Ebbene si. Un inaspettato social che, da come si può chiaramente intravedere dai commenti riproposti in alto, non sembrerebbe affatto passato inosservato. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che hanno accomunato questa frase di Belen alla famosa canzone di Emma cantante nel 2012.