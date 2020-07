Belen Rodriguez, ecco la reazione dell’argentina alla notizia del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.

Appena appresa la notizia della seconda separazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, lo sappiamo, sono iniziate a rincorrersi sul web diverse voci che hanno tentato in tutti i modi di portare a galla i reali motivi che hanno portato i due piccioncini ad allontanarsi nuovamente. Si è parlato di incompatibilità caratteriale, di motivi interni alle rispettive famiglie, di vecchie divergenze e, soprattutto, di tradimento. Ebbene si. Stando a quanto raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che l’ex ballerino di Amici sia stato infedele nei confronti dell’argentina. È realmente così? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, alla notizia della relazione incestuosa con Alessia Marcuzzi, il bel napoletano ha deciso immediatamente di raccontare la verità. E, quindi, di smentire categoricamente la notizia. Ecco, la domanda adesso sorge in modo del tutto spontaneo: quale sarà stata la reazione di Belen, invece, alla notizia di questo presunto tradimento? A svelarci ogni cosa è stato Giornalettismo. Che, pochissime ore fa, ha spiegato dettagliatamente cosa ha fatto la Rodriguez appena diffusosi l’indiscrezione.

Belen reagisce così alla notizia del tradimento di Stefano con la Marcuzzi

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Belen Rodriguez è a Napoli. Per Stefano De Martino? Nient’affatto! La showgirl argentina, infatti, ha deciso di recarsi in territorio campano per prendere parte, insieme a Mattia Ferrari e a suo fratello Jeremias, al compleanno di Gian Maria Antinolfi. È proprio qui, quindi, che si trovava quando, nella tarda serata di ieri, si è diffusa la notizia del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Già vi abbiamo raccontato di quanto il ballerino napoletano sia stato più che pronto ed immediato a smentire l’indiscrezione. Ma come sarà stata la reazione di Belen? Stando a quanto si apprende da Giornalettisimo, sembrerebbe che l’argentina abbia preso più che bene questa clamorosa bomba di gossip. Sapete perché? Cerchiamo di capirne qualcosa in più nel minimo dettaglio.

Stando a quanto si apprende da Giornalettismo, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia preso più che bene la notizia del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Anzi, vi diremo di più. Nel frattempo che il suo ex marito era impegnato a smentire tale bomba di gossip, l’argentina, dal canto suo, si divertiva spensieratamente a Napoli. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge sul sito web, sembrerebbe che il feeling che ci sia tra la modella e l’imprenditore napoletano sia visibile ad occhio nudo. ‘Belen e il festeggiato hanno mostrato conoscenza approfondita e intimità di sguardi’, si legge su Giornalettismo. Insomma, cosa sta accadendo nella vita sentimentale di Belen?