Pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha condiviso uno scatto del passato con Fabio Caressa: la foto in questione è davvero inedita.

Una foto più che inedita, quella pubblicata pochissime ore fa da Bendetta Parodi sul suo canale social ufficiale. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ è sempre solita interagire e comunicare, seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare, con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, quindi, è solita condividere gustose ricette e tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa, ma anche racconti e scatti inediti inerenti alla sua vita privata e familiare. Ad esempio, pochissime ore fa, la simpaticissima Parodi non ha potuto fare a meno di condividere, per la prima volta in assoluto, un tenerissimo scatto del passato in compagnia di Fabio Caressa. Sono trascorsi più di vent’anni da quando i due piccioncini sono convolati a nozze. Quindi, da come si può chiaramente immaginare, è una vita che stanno insieme. Ecco, ma siete curiosi di conoscere molto più da vicino questa foto inedita? Diamoci uno sguardo insieme.

Benedetta Parodi, scatto del passato con Fabio Caressa: come sono cambiati

Come dicevamo precedentemente quindi, pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori uno scatto completamente inedito. È in compagnia di suo marito Fabio Caressa, in suddetta fotografia. E, fin qui, non c’è nulla di ‘anormale’. Se non fosse per il fatto che, come dicevamo, la foto è stata scattata nel passato. Non sappiamo esattamente a quando risale, sia chiaro. Anche perché la diretta interessata, a corredo della foto, non ha specificato l’anno in cui è stata scattata. Fatto sta che si intuisce chiaramente che è uno scatto che risale nel passato. Ecco, ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo nel minimo dettaglio? E, soprattutto, vedere come sono cambiati i due piccioncini nel corso degli anni? Guardare per credere!

Ebbene si. È proprio questa la foto che, pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha pubblicato sul suo canale social ufficiale. Non sappiamo a quando risale, lo ripetiamo. Fatto sta che, stando ad alcuni commenti spuntati sotto la foto in questione, sembrerebbe che i due non siano affatto cambiati con il passare del tempo. Siete d’accordo anche voi?